Госэкоинспекция попала в тройку наиболее негативных для бизнеса регуляторных органов

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В Раду подали два законопроекта по реформированию Госэкоинспекции, но они оба не удовлетворяют ни бизнес, ни экспертное сообщество

Государственная экологическая инспекция попала в тройку регуляторных органов наиболее негативно воспринимающихся бизнесом. Об этом со ссылкой на опрос Европейской бизнес-ассоциации сообщает ЭкоПолитика — новая медиаплатформа об экологической политике Украины.

В конце 2020 года Европейская бизнес-ассоциация провела опрос о легкости ведения бизнеса в Украине. В южных регионах страны более 50% респондентов пожаловались именно на работу эко-инспекторов.

Такие данные свидетельствует о назревшей острой необходимости реформирования Госэконспекции, заявляют авторы материала.

Указано, что еще в мае 2017 года Кабинет министров одобрил Концепцию реформирования системы государственного надзора (контроля) в сфере охраны окружающей природной среды. Согласно этой концепции, реформа контролирующего экологического органа должна была состояться и завершиться в 2020 году.

В феврале 2020 года был зарегистрирован законопроект №3091 «О государственном экологическом контроле». Однако он вызвал негодование профессионального сообщества, отмечают авторы. Эксперты, общественники, профессиональные ассоциации, бизнес, отраслевые ассоциации написали к нему десятки страниц замечаний, которые, естественно, остались без ответа. Показательно, что публичной и профессиональной дискуссии и доработки законопроекта в министерстве не ведется.

В то же время в Раде зарегистрировали законопроект №4459. Он предусматривает, что инспекторы Госэкоинспекции фактически будут приравнены к работникам правоохранительных органов, в том числе, по защите от вмешательства в их деятельность.

Документ резко раскритиковали по двум причинам: в тексте отсутствуют аргументы в пользу положительного влияния от такого нововведения на защиту и улучшение состояния окружающей среды; четко не указано, какие действия могут быть квалифицированы как сопротивление или влияние на инспекторов.

Однако авторы статьи отмечают, что в СМИ все чаще появляются новости, свидетельствующие о разоблачении коррупционных схем и вымогательства со стороны сотрудников Госэкоинспекции, что свидетельствует о необходимости срочного продвижения в вопросе реформирования этого органа.

Так, в пример приводятся ситуации в Донецкой обл., где от предпринимателя требовали взятку в размере 25 тысяч гривен за уменьшение суммы убытков в акте экологической инспекции по факту незаконной вырубки деревьев.

Напоминают о случае в Житомирской обл., там и.о. начальника отдела Госэкоинспекции региона, который за доллары прикрывал «черного» лесоруба. Также недавно двое должностных лиц Госэкоинспекции пытались за 1000 долл. «порешать» вопрос с выбросами предприятия сверх норм. Их задержали сотрудники Государственного бюро расследований.

Авторы материала напоминают, что глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный пообещал, что при первых же фактах коррупции в региональных инспекциях будет тут же уволен начальник территориального отделения. Однако пока последствий его заявления не наступило.

«Каждую неделю происходит публичное задержание или открытие уголовного дела по фактам коррупции экоинспекторов на разных уровнях. При этом министерство, депутаты, глава ГЭИ интересуются только ростом полномочий, увеличением штрафов и созданием новых возможностей для того, чтобы кошмарить бизнес», — резюмируют авторы материала.