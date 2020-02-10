Украинцы стали реже ехать на заработки. В чём причина?

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Укрепление гривны и рост заработных плат позволяют украинцам остаться работать в родной стране

В прошлом году жители Украины начали реже ехать в поиске заработка в другие страны. Как сообщили в Национальном банке Украины, дефицит рабочих специальностей в стране сокращается. В Нацбанке считают, что это связано с ростом заработных плат и ревальвацией национальной валюты, информирует enovosty.com/news.

В Национальном банке отмечают, что чем выше соотношение заработных плат в Украине за рубежом, тем больше растёт заинтересованность в работе в других странах. В последнее время такое соотношение уменьшилось из-за роста заработных плат в Украине. В прошлом году эффект фактора увеличился из-за укрепления гривны.

Сейчас наиболее привлекательной страной для работников из Украины считают Германию, которая смягчила условия для трудоустройства. Несмотря на это, в НБУ риски увеличения миграции в это европейское государство называют умеренными. Дело в том, что для того, чтобы найти работу в Германии, нужно выучить немецкий язык и подтвердить свою квалификацию.

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Напомним, ранее «Экономические Новости» сообщали о том,что европейские страны начали охоту на украинских работников. В частности, в Польше начали повышать зарплаты и придумывать различные бонусы для наших работников, так как в Германии образовалась трудовая «воронка», которая будет поглощать кадры. К тому же, речь идёт не только о рабочих специальностях.