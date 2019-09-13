«Счастье — видеть вора в тюрьме»: Зеленский придумал, как привлечь инвесторов

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Владимир Зеленский рассказал о том, как поборет коррупцию для того, чтобы инвесторы не боялись вкладывать деньги в наш рынок

Президент Украины Владимир Зеленский на 16-й Ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) «Счастье сейчас. Новые подходы для мира в кризисе» в Киеве пригласил инвесторов вкладывать свои средства в Украину и анонсировал ряд «перспективных идей». Именно под эти перспективы глава государства приглашает под свои личные гарантии иностранных бизнесменов. По его словам, речь идет о прозрачном обороте земли, инфраструктуре, энергетике, информирует enovosty.com/news.

Среди прочего, Владимир Зеленский презентовал несколько проектов. Речь идет о иррагационном проекте, мужуниверситетском IT-кластере в Харькове, центре кинопроизводства в столице, новом курорте на черноморском берегу, горнолыжном курорте в Боржаве и Славском. Также, среди причин инвестировать в нашу страну деньги, Владимир Зеленский назвал парк развлечений для европейских гостей и развитие Хортицы.

Кроме того, в рамках YES Владимир Зеленский пообещал, что в стране получится побороть коррупцию. Он заявил о том, что счастье — это когда вор сидит в тюрьме. Он дал гарантию, что так было с выборами президента, со снятием неприкосновенности в депутатов, и именно так будет с борьбой с коррупцией в Украине.