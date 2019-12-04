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В Украине объявили войну секонду

Главная » Последние новости » Новости экономики » В Украине объявили войну секонду
 
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В Украине решили объявить настоящую войну товарам, которые заходят в страну под видом гуманитарной помощи

В Министерстве соцполитики объявили войну псевдогуманитарке. Говорится о той одежде, которую тоннами завозят на территорию Украины под видом международной помощи, но в результате это всё затем продается за деньги в магазинах. В частности, речь идёт о многочисленных магазинах секонд-хенд, которых стало в последнее время очень много. , информирует enovosty.com/news.

О начале войны рассказал заместитель соцполитики Олег Коваль, так как именно это ведомство и должно быть в ответе за то, какой груз может обладать статусом «гумпомощи» и какие именно товары могут быть освобождены от налогов и других таможенных платежей. По причине подобных схем, бюджет Украине пропускает мимо огромные суммы, а недобросовестные импортёры наживают целые состояния. Потому в минсоцполитики решили тщательнее проверять заявки о предоставлении статуса гумпомощи и объявить настоящую войну контрабанде. Запросы уже отправлены в соответствующие органы.

В Украине объявили войну секонду

Отметим, именно наша страна оказалась на третьем месте во всем по импорту секонд-хенда. Впереди — только Пакистан и Малайзия.

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 210

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