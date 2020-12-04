В Украине изменились зарплаты. Кто и сколько получает в разных регионах станы

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Средняя зарплата в Украине превысила 12 тысяч гривен

Осенью зарплаты в Украине продолжали расти, и первый раз средний доход превышает 12 тыс гривен. Теперь в среднем украинцы получают 12 174 гривен в месяц. Получается, что формально за этот год в среднем украинцы разбогатели на 10 процентов. Вместе с тем, каждый пятый житель страны, по данным Госстата, официально зарабатывает не более 6000 тысяч гривен, информирует enovosty.com/news.

Если рассматривать зарплаты в разрезе областей, то не в каждом регионе могут похвастаться ростом доходов. В частности, статистика показывает, что в Закарпатской, Луганской, Харьковской и Львовской областях и вовсе стали получать меньше. В частности, в Харьковской области средние заработные платы уменьшились на 2,6%.

Зарплатный лидер в Украине не менялся, им, традиционно, остаётся Киев, где в среднем «белая» зарплата составляет 17494 гривен в месяц. Меньше всего зарабатывают на Волыни, где по состоянию на октябрь 2020, в среднем получают 9861 гривну.

Стоит отметить, что изменилась сфера, в которой получают самые высокие зарплаты. Если ранее самые высокие доходы получали работники айти-сферы, то теперь в лидерах банковский сектор, где в среднем зарабатывают 20 511 гривен. В тройке лидеров также оказалась научная и техническая деятельность. А вот во многих регионах в этот период уменьшились доходы у работников образования. Также, почти не увидели положительных изменений работники сферы операций с недвижимостью. Из-за карантина упали доходы сотрудников отельного и ресторанного бизнеса.

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Эксперты полагают, что до конца года средняя зарплата особо не изменится. Даже если правительство введёт локдаун, это не отобразится на доходе большинства украинцев. Вместе с тем, есть вероятность, что сократиться сумма премий, которые перед праздниками получат работники.