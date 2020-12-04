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Спасательный круг для бизнеса: Рада приняла весь пакет «карантинной» помощи

Главная » Последние новости » Новости экономики » Спасательный круг для бизнеса: Рада приняла весь пакет "карантинной" помощи
 
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Народные депутаты приняли весь пакет помощи предпринимателям, предложенный президентом Владимиром Зеленским

В пятницу, 4 декабря, народные депутаты Украны приняли третий и завершающий проект закона из пакета поддержки бизнеса под номером 4431. Документом вносятся изменения в госбюджет страны 2020 год. За принятие в первом чтении свой голос отдали 302 народных депутата, во втором чтении и в целом «за» были 304 парламентария, информирует enovosty.com/news.

Как и во время голосования за первые два законопроекта из пакета, нардепы поддержали срочное подписание спикером ВРУ Дмитрием Разумковым, отдав 301 голос.

Отметим, этот документ направлен на реализацию первых двух. Он расширяет перечень направлений, на которые выделяются деньги из так называемого «коронавирусного» фонда.

Среди прочего, предусматривается, что средства могут быть направлены для оказания единовременной материальной помощи для застрахованных лиц, потерявших доход в случае полного запрета сферы их деятельности из-за усиления карантина в стране.

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Голосование по первым двум законопроектам также состоялось сегодня, 4 декабря. Получается, что парламентарии поддержали своими голосами весь пакет «карантинной помощи».


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 23

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