Названы области с самыми маленькими зарплатами

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Милованов рассказал, где в Украине сегодня получают самую маленькую награду за свой труд

В некоторых регионах страны украинцы в среднем получают чуть больше восьми тысяч гривен. Об этом на странице в социальной сети написал министр развития экономики, торговли и сельхозхозяйства Тимофей Милованов. По его информации, в одной области жители даже не имеют восьми тысяч в месяц, информирует enovosty.com/news.

Так, по словам главы ведомства, в Черновицкой области работники за месяц в среднем получают 7 885 гривен, в Херсонской — 8 020 гривен, Тернопольской — 8 098 гривен, Черниговской — 8 130, Кировоградской — 8 222 гривен в месяц. Вместе с тем, министр не рассказал о том, за какой именно период была взята статистика.

Отметим, ранее «Экономические Новости» сообщали о том, что в последнее время началось торможение роста средней заработной платы в Украине. Также, ранее появилась информация о том, что в нашей стране женщины в среднем получают на 25 процентов меньше, нежели представители сильного пола. Самый большой разрыв в зарплатах женщин и мужчин — в Донецкой области, самый маленький — в Черновицкой.