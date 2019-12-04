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«Гибрид ежа с ужом»: Экономист рассказал, вернёт ли идея Зеленского заробитчан

Главная » Последние новости » Новости экономики » "Гибрид ежа с ужом": Экономист рассказал, вернёт ли идея Зеленского заробитчан
 
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Для прекращения постоянной трудовой миграции — нужно обеспечить стандарты качества жизни в Украине: безопасность, медицину, образование, накопительную пенсионную систему.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал старт государственной программы «Возвращайся и оставайся». Заманивая украинцев вернутся на родные земли, правительство обещает кредиты под 5%, 7% и 9% для собственного дела. Вот только экономический эксперт Алексей Кущ в эксклюзивном комментарии «Экономическим Новостям» рассказал о том, что программы раздачи «дешевых кредитов» не вполне отвечают рыночным требованиям. Он убежден, что для прекращения постоянной и сезонной миграции нужно действовать другими методами: , информирует enovosty.com/news.

«В данном предложении — гибрид ежа с ужом. Украинскому малому бизнесу нужны программы компенсации процентной ставки по методу открытого окна, а вот программы раздачи «дешевых кредитов» не вполне отвечают рыночным требованиям. Государство должно компенсировать ставки по коммерческим кредитам малого бизнеса, а не «засевать» кредитные ресурсы за счет госбанков. Трудовые мигранты в этой модели выглядят как «дописка» пиар-службы — увидели текст про кредитование малого бизнеса и решили «вмонтировать» туда популярную тему трудовой миграции. Украинцы, которые уехали в ЕС с целью ведения бизнеса, могут брать кредиты в европейский банках под 1-2% годовых и им не нужно возвращаться в Украину, чтобы получить от государства «льготный кредит» под 5-7%.

Высококвалифицированный персонал, выехавший из Украины в ЕС — это врачи, инженеры и они явно не вернуться на родину, чтобы открыть барбершоп. Для прекращения постоянной трудовой миграции — нужно обеспечить стандарты качества жизни в Украине: безопасность, медицину, образование, накопительную пенсионную систему. А для минимизации сезонной миграции — ликвидировать трудовую бедность и создать условия для роста зарплат, ведь и сезонные работники на польских фермах — это не предприниматели, им нужно просто относительно высокооплачиваемая работа, а не кредиты. В общем, закономерный результат, когда экономические категории используются в дешевом политическом пиаре«, — прокомментировал инициативу экономист.


Экономические новости youtubeАвтор: Инна Погрибная
Посещений: 239

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