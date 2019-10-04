Те, кто предоставляют услуги, будут оставаться ФОПами, — Верещук

Главная » Последние новости » Новости экономики » Те, кто предоставляют услуги, будут оставаться ФОПами, - Верещук Те, кто предоставляют услуги, будут оставаться ФОПами, - Верещук

Закрыть Отправить

Председатель налогового комитета Верховной Рады, депутат от партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев якобы сообщил, что в целях борьбы с использованием упрощенной системы налогообложения для минимизации налогов могут запретить физическим лицам-предпринимателям предоставлять услуги.

С вопросом относительно целесообразности принятия данной нормы «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к народному депутату от партии «Слуга народа», представителю правительства в Верховной Раде Ирине Верещук.

Нардеп сообщила, что это на самом деле не так, и слова Гетманцева взяли из контекста. , информирует enovosty.com/news.

“Я читала опровержение председателя налогового комитета на его странице в Facebook. Это на самом деле не так, и его слова взяли из контекста. И те, кто предоставляют услуги, будут оставаться ФОПами”, — говорит Верещук

Читайте: Законопроект 1210 нуждается в доработке – экспертное управление ВРУ