Кущ рассказал, что будет влиять на цену газа и бензина

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У цены на газ и бензин начал появляться курсовой компонент на урвень девальвации гривны.

Об этом сообщил экономист Алексей Кущ в эксклюзивном комментарии изданию «Экономические Новости», информирует enovosty.com/news.

«Кроме того, трейдеры будут закладывать и прогнозные курсовые риски. Фактор курса сработает уже в ближайшие недели»,- сказал он.

Кущ уточнил, что при этом важна и динамика на мировых рынках, которая может как подстегнуть рост цен так и минимизировать.

«На данный момент ценовой ориентир по газу для населения и предприятий ТКЕ на зиму 19/20 составляет 8,5-9,5 тыс. грн. за тыс. м. куб. Что касается бензина, то с учетом падения спроса, динамика роста не должна превысить 10 % при условии медленных темпов девальвации гривны»,- резюмировал эксперт.

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