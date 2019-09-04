Розенко рассказал о влиянии повышения налогов для IT-«упрощенцев» на экономику Украины

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В Украине уже несколько месяцев активно обсуждается тема возможного повышения налогов для IT-«упрощенцев»

С вопросом относительно влияния введения данного налога на IT-«упрощенцев» и экономику Украины «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к экс-министру социальной политики Украины Павлу Розенко, информирует enovosty.com/news.

Павел Розенко сообщил, что есть огромный риск того, что бюджет государства потеряет часть своих доходов

«Сегодня этот сектор очень часто работает в «тени». В последние годы из-за лояльной налоговой политики он начал понемногу легализоваться. Повышение налогов явно не лучший способ стимулировать этот сектор и дальше легализоваться.

А те работники, которые ведут свой бизнес легально, после увеличения налогов становятся неконкурентными по сравнению с айтишниками, работающими в «тени». Ибо или их услуги дорожают и становятся нерыночными, или их доходы становятся меньше, чем у теневиков.

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Поэтому, единственным выходом в этой ситуации становится необходимость использования теневых схем для своей работы. Следовательно, есть огромный риск, что бюджет государства, в первую очередь Пенсионный фонд, потеряет часть своих доходов», — сообщил Павел Розенко