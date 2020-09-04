Черный четверг на фондовом рынке США. Богачи расстались с миллиардами

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Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса за один день сократилось на 10,5 миллиардов долларов .

3 сентября Фондовый рынок США закрылся сильнейшие снижением. Прежде всего, такая ситуация наблюдается из-за падения акций крупнейших технологических компаний. В частности, капитализация Apple Inc. обрушилась на 8%, в денежном эквиваленте эта потеря составляет около 180 миллиардов долларов. Таким образом, акции Apple продемонстрировали рекордное дневное падение в истории американского фондового рынка. Самый мощный урон понес «технологический» индексNASDAQ, который пошел вниз на 650 пунктов — на 5,4% . Индекс Dow Jones снижался на 3,15%, S&P 500 — на 3,6%, информирует enovosty.com/news.

Понесли серьезные потери мировые техногиганты. Акции Facebook подешевели на 4%, Amazon — на 5,2%, Tesla— на 8,3%.

Всё это стало причиной того, что самые богатые техномиллиардеры понесли сильнейшие финансовые убытки. Так, основатель Amazon Джефф Безос за день стал беднее сразу на 10,5 миллиардов долларов, «отец» Tesla Илон Маск потерял 7 миллиардов долларов, основатель Facebook Марк Цукерберг в «черный четверг» не досчитался 4,7 миллиардов долларов.

Эксперты полагают, что акции айти-гигантов на протяжении последнего времени были в лидерах, потому инвесторы после сильной перекупленности решили «отдохнуть». Резкий обвал произошел после ещё одного побитого рекорда S&P 500 и NASDAQ, который был зафиксирован днём ранее.

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