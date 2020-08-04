В Украине резко подорожали самые востребованные товары и услуги

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Аномальная погода и карантин, связанный с пандемией, сильно повлияли на цены в Украине

2020 год в Украине начался с роста цен на самые востребованные товары и услуги. В частности, из-за аномальной весенней погоды украинцы не смогли насладиться дешевыми сезонными овощами и фруктами. Кроме того, в скором времени могут поползти наверх цены и другие важные услуги и товары. Экономисты обещают осеннюю инфляцию, информирует enovosty.com/news.

В частности, в последнее время прогнозировано выросли цены на гречку. Главная причина в том, что в Украине резко сократились посевы, в то время, как под запретом оказался импорт из Казахстана и Российской Федерации. Карантин стал причиной того, что в стране сильно подорожали яблоки.

Кроме того, в стране сильно подорожали сигареты, так как каждый год примерно на двадцать процентов дорожают акцизы. Этот процесс будет продолжаться до того времени, пока пачка сигарет не будет стоит три евро (около 90 гривен). Такое обязательно наша страна взяла в 2016, когда подписывала Ассоциацию с Европейским союзом.