«Золотые профессии»: Топ-5 самых дорогих заведений высшего образования Украины

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Больше всего нужно заплатить за диплом Шевченко

В начале этого месяца будущие студенты начали свой путь — стартовала вступительная кампания. Молодые люди подают свои документы, родители — готовят деньги. На сайте каждого учебного заведения уже можно увидеть суммы, которые нужно отдать за образование, информирует enovosty.com/news.

Украинские журналисты решили посчитать, в какую копейку нынче влетают дипломы в украинских учебных заведениях. Суммы поражают и заставляют замыслиться родителей: а не лучше ли оплатить образование за рубежом? Так, в Киевском национальном университете Тараса Шевченко за изучение медицины на английском нужно отдать 71500 гривен. 50 тысяч гривен нужно отдать в Киево-Могилянской академии на юрфаке. В Киевском международном университете нужно разориться на 46 400 гривен.

Творческие специальности также по карману только небедным украинцам. В университете Карпенко-Карого за диплом режиссера театра кукол нужно каждый год отдавать 37 852 гривен. Технарям КПИ повезло немного больше: специальность информационных систем и технологий в год будет обходится в 32 тысячи грн.

В Минобразования говорят о том, что университеты самостоятельно выставляют прайсы, а стоимость обучения должна покрывать расходы заведения. В частности, на заработные платы профессиональным преподавателям, которыми могут похвастаться вышеуказанные универы.

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