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Угрожает Украине: Американские сенаторы готовятся к новому удару по РФ

Главная » Последние новости » Новости экономики » Угрожает Украине: Американские сенаторы готовятся к новому удару по РФ
 
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В США заговорили о новых санкциях по важному для России проекту "Северный поток-2"

Группа американских сенаторов из обеих партий работает над законодательством, которым намерены расширить санкции против российского проекта «Северного потока-2». Как сообщает издание Bloomberg, ограничения должны затронуть страховые компании, которые могли бы сотрудничать с судами, строящими трубопровод, информирует enovosty.com/news.

Главная причина решения — Украина. Так, по словам сенатора Джин Шахин, «Северный поток-2» позволит РФ эксплуатировать американских союзников и угрожает Украине и энергетической независимости Европы. Ещё один сенатор, Тед Круз, полагает, что строительство трубопровода нужно завершить, так как он критически угрожает безопасности Соединенных Штатов Америки.

Эти американские сенаторы ранее уже включили санкционные ограничения против российского трубопровода в Закон о государственной обороне 2020 года. После подписания документа президентом США Дональдом Трампом, AllSeas Group SA остановило работу. Результатом стала остановка проекта всего за пару недель до запланированного завершения.

По информации источника Bloomberg, законодательство может быть включено в Закон о государственной обороне на следующий год. Ограничения были поддержаны сенаторами Томом Коттоном, Джоном Баррассо, Роном Джонсоном и другими.

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 768

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