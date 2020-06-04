Авария в Приватбанке. Часть функционала не работает

Главная » Последние новости » Новости экономики » Авария в Приватбанке. Часть функционала не работает Авария в Приватбанке. Часть функционала не работает

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В четверг, 4 июня, украинцы не могут войти в мобильное приложение Приват24 из-за технического сбоя.

Горячая линия ПриватБанка по состоянию на 13:50 технический сбой так и не был устранен, информирует enovosty.com/news.

«Сейчас есть операции, которые нуждаются в дополнительном подтверждении. Просим дождаться соединения с оператором», – говорится в записанном сообщении. При этом сразу после этого клиентам сообщают о возникших проблемах и разъединяют.

Пользователи массово обсуждают проблемы как с обычным приложением, так и с приложением для бизнеса. При попытке зайти в личный кабинет на экране появляется ошибка «504» или «Ошибка сервера».