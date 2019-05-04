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В МВФ рассказали, когда экономика Украины станет современной и рыночной

Главная » Последние новости » Новости экономики » В МВФ рассказали, когда экономика Украины станет современной и рыночной
 
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МВФ будет и далее поддерживать Украину

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард развеяла слухи о том, что фонд перестанет сотрудничать с Украиной. В МВФ готовы и далее поддерживать Украину, чтобы экономика нашей страны была рыночной и современной. Лагард считает, что Украине нужно продолжать двигаться начатым путем, сохранять и приумножать имеющийся прогресс. В частности, стоит обеспечивать независимость центрбанку и поддерживать банковскую систему страны. Такие заявления директор Международного валютного фонда сделала после проведенного телефонного разговора с Петром Порошенко, в котором отметила, что МВФ продолжит поддерживать украинцев, информирует enovosty.com/news.

О подробностях телефонного разговора с Кристин Лагард на своей странице в facebook написал и сам Петр Порошенко.


Автор: Оксана Ельченко
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