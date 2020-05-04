Представители малого и среднего бизнеса выйдут на всеукраинскую акцию протеста «Карантин убивает»

Главная » Последние новости » Новости экономики » Представители малого и среднего бизнеса выйдут на всеукраинскую акцию протеста «Карантин убивает» Представители малого и среднего бизнеса выйдут на всеукраинскую акцию протеста «Карантин убивает»

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Представители малого и среднего бизнеса, а также множество украинских организаций и объединений, выйдут на Всеукраинскую акцию протеста «Карантин вбивает» под стены Кабмина.

В среду, 6 мая в 11 часов, представители бизнеса и общественных организаций съедутся со всех уголков Украины, чтобы выразить свою обеспокоенность Кабмину и Президенту в связи с нынешним катастрофическим положением дел в среде отечественного малого и среднего бизнеса, который фактически оказался на грани выживания в связи с непродуманным тотальным карантином, который оставил без средств к существованию тысячи украинцев. , информирует enovosty.com/news.

Организаторы Всеукраинской протестной акции намерены требовать изменить тотальные карантинные меры на такие, которые бы дали возможность возобновить работу представителям МСБ, учитывая все противоэпидемические меры безопасности и переход от тотального карантина к рискоориентированому.