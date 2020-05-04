Карантин переживут не все: Порядка 40% салонов красоты закроются навсегда

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После отмены карантина далеко не все салоны красоты смогут открыть свои двери для новых и прежних своих клиентов. Причина проста - отсутствие денег на перезапуск бизнеса. По данным экспертов, от 20 до 40 процентов салонов больше не возобновят свою работу в Украине.

Уже сейчас собственники салонов терпят колоссальные убытки из-за вынужденного простоя в связи с карантинными мерами предпринятыми правительством, информирует enovosty.com/news.

И если в других странах выделяются колоссальные средства в период вынужденной остановки бизнесов, поддерживая их не только материально, но и на законодательном уровне, то в Украине, предприниматели оставлены один на один со своими проблемами.

Так, по словам владельцев салонов красоты, несмотря на то что их бизнес стоит на вынужденной паузе, они по-прежнему платят за аренду помещений и коммунальные услуги.

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Те послабления на законодательном уровне, которые были приняты правительством относительно представителей малого и среднего бизнеса, абсолютно не учли налоговое бремя на выплаты наемным сотрудникам. А налогообложение в этой части не демонстрирует лояльности по отношению к тем работодателям, которые вынужденно остановили все бизнес процессы.

Многие владельцы салонов красоты серьёзно задумались о том, насколько выгодно вкладываться в перезапуск своего бизнеса, не понимая, что ждет страну к осени, когда может хлынуть вторая волна коронавирусной инфекции, о которой все чаще говорит МОЗ.

К сожалению, правительство не озвучивает долгосрочных планов выхода из нынешнего экономического кризиса, а также о планах в случае обострения ситуации с коронавирусной инфекций уже к осени.

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Представители малого и среднего бизнеса все чаще открыто выступают в защиту послабления карантинных мер с тем, чтобы правительство разрешило работать салонам красоты и косметологическим кабинетам с соблюдением всех противоэпидемических мер.