Подписание соглашения между США и КНР является реальностью, — Дмитрий Ефремов

Главная » Последние новости » Новости экономики » Подписание соглашения между США и КНР является реальностью, - Дмитрий Ефремов Подписание соглашения между США и КНР является реальностью, - Дмитрий Ефремов

Закрыть Отправить

США и Китай согласовали предварительные условия соглашения, заключение которого может стать окончанием торговой войны между странами

С вопросом о реалистичности подписания данного соглашения и возможности его влияния на мировую экономику и экономику Украины «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к ведущему специалисту Центра международных исследований Дипломатической академии Украины имени Геннадия Удовенко при МИД Дмитрию Ефремову, информирует enovosty.com/news.

Дмитрий Ефремов сообщает, что подписание торгового соглашения между США и КНР является реалистичной перспективой ближайшего времени

«Если финальный документ будет носить взвешенный, «умеренный» характер и касаться преимущественно условий двусторонней торговли и курсообразования юаня, то следствием станет несущественное замедление темпов роста китайской экономики. Одним из последствий этого, как ожидается, станет укрепление юаня, потенциальным эффектом от которого может быть смягчение дисбаланса украино-китайской двусторонней торговли.

Если соглашение с США будет содержать односторонние жесткие ограничения в отношении Китая, возлагать на него обязательства по открытию финансовых рынков и осуществлению радикальных «структурных» преобразований, то удержать высокодинамичный рост руководству страны будет крайне сложно. Мировую экономику, которая существенно зависит от стабильности китайской, в таком случае ожидает заметный спад. Нарушение глобальных цепей стоимости и инвестиционная неопределенность, искусственно созданная вокруг КНР, будет оказывать на нее дополнительное негативное влияние. Украина, чья экономическая система наполовину зависит от глобальной конъюнктуры, как никто почувствует эти последствия», — сообщает эксперт

Читайте: Известия о новых санкциях США обвалили финансовый рынок РФ