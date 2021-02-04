Замглавы НБУ Дмитрий Сологуб, получая по 300 тыс. грн, прогуливает работу, а в офисе играет в теннис — сотрудники НБУ

Главная » Последние новости » Новости экономики » Замглавы НБУ Дмитрий Сологуб, получая по 300 тыс. грн, прогуливает работу, а в офисе играет в теннис - сотрудники НБУ Замглавы НБУ Дмитрий Сологуб, получая по 300 тыс. грн, прогуливает работу, а в офисе играет в теннис - сотрудники НБУ

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Заместитель главы правления Национального банка Украины Дмитрий Сологуб игнорирует правила работы в организации, не появляясь на рабочем месте и не выполняя своих обязанностей. Об этом идет речь в письме сотрудников НБУ, текстом которого обладает редакция «Экономических новостей».

«Дмитрий Сологуб отвечает в банке а направление «Монетарная стабильность». Он получает высокую зарплату – согласно декларации, более 300 тыс. грн. ежемесячно. Однако своими обязанностями он не особенно озадачен», — говорится в письме.

Сотрудники Нацбанка заметили, что Сологуб редко бывает на работе, причем, в январе вовсе игнорировал принятую в НБУ форму для организации удаленной работы. То есть, формально он вообще не работал. Кроме того, когда Дмитрий Сологуб все же приезжает на работу, то не к 9.00, как остальные сотрудники, а к обеду. А приехав, идет играть в настольный теннис, утверждают сотрудники НБУ.

«Целесообразно процитировать Кодекс этики работника Национального банка Украины: «Работники НБУ должны осознавать, что государство и общество высказали им наивысшую степень доверия, быть ответственными а свои действия и их результаты, независимо от уровня должности. Руководители НБУ должны быть примером этичного и профессионального поведения», — отмечается в письме сотрудников НБУ. Там подчеркивается, что НБУ и Совет НБУ должны решить, насколько Дмитрий Сологуб соответствует критериям, что установлены для руководителей Нацбанка.

Как ранее сообщалось, народных депутатов лишили возмещения расходов на осуществление депутатских полномочий за декабрь, потому что они пропустили более 30% голосований в Раде. Подобная практика штрафов и снижения начислений может быть применена и к сотрудникам других ведомств, в том числе, НБУ.