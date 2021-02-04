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Замглавы НБУ Дмитрий Сологуб, получая по 300 тыс. грн, прогуливает работу, а в офисе играет в теннис — сотрудники НБУ

Главная » Последние новости » Новости экономики » Замглавы НБУ Дмитрий Сологуб, получая по 300 тыс. грн, прогуливает работу, а в офисе играет в теннис - сотрудники НБУ
 
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Заместитель главы правления Национального банка Украины Дмитрий Сологуб игнорирует правила работы в организации, не появляясь на рабочем месте и не выполняя своих обязанностей. Об этом идет речь в письме сотрудников НБУ, текстом которого обладает редакция «Экономических новостей».

«Дмитрий Сологуб отвечает в банке а направление «Монетарная стабильность». Он получает высокую зарплату – согласно декларации, более 300 тыс. грн. ежемесячно. Однако своими обязанностями он не особенно озадачен», — говорится в письме.

Сотрудники Нацбанка заметили, что Сологуб редко бывает на работе, причем, в январе вовсе игнорировал принятую в НБУ форму для организации удаленной работы. То есть, формально он вообще не работал. Кроме того, когда Дмитрий Сологуб все же приезжает на работу, то не к 9.00, как остальные сотрудники, а к обеду. А приехав, идет играть в настольный теннис, утверждают сотрудники НБУ.

Замглавы НБУ Дмитрий Сологуб, получая по 300 тыс. грн, прогуливает работу, а в офисе играет в теннис — сотрудники НБУ

«Целесообразно процитировать Кодекс этики работника Национального банка Украины: «Работники НБУ должны осознавать, что государство и общество высказали им наивысшую степень доверия, быть ответственными а свои действия и их результаты, независимо от уровня должности. Руководители НБУ должны быть примером этичного и профессионального поведения», — отмечается в письме сотрудников НБУ. Там подчеркивается, что НБУ и Совет НБУ должны решить, насколько Дмитрий Сологуб соответствует критериям, что установлены для руководителей Нацбанка.

Замглавы НБУ Дмитрий Сологуб, получая по 300 тыс. грн, прогуливает работу, а в офисе играет в теннис — сотрудники НБУ

Замглавы НБУ Дмитрий Сологуб, получая по 300 тыс. грн, прогуливает работу, а в офисе играет в теннис — сотрудники НБУ

Как ранее сообщалось, народных депутатов лишили возмещения расходов на осуществление депутатских полномочий за декабрь, потому что они пропустили более 30% голосований в Раде. Подобная практика штрафов и снижения начислений может быть применена и к сотрудникам других ведомств, в том числе, НБУ.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 556

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