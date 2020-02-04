Украинцы должны понимать, что лучше быть собственником земли и сдавать её, — мнение

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Очень много украинских промышленных предприятий получили свои долги в период, когда до 2014 года их пытались приватизировать, выкупить или сделать своим частным капиталом российские компании.

Политический эксперт Светлана Кушнир в эфире украинского телеканала заявила о том, что украинцы должны понять что лучше быть собственником земли и сдавать её:, информирует enovosty.com/news.

«Украинцы должны понимать, что лучше быть владельцем и сдавать землю в аренду, получать за это деньги. Не обязательно что-то продавать. Сегодня людям кажется, что выгода — это проесть эти маленькие деньги. За землю сегодня не хотят давать реально большую цену. Война, аннексия Крыма, тяжелая экономическая ситуация влияют на рыночную цену украинского гектара земли. Пользы большой для простых украинцев от этого не будет», — рассказала эксперт.

Кроме того, Светлана Кушнир высказалась о большой приватизации. В частности, Кушнир отметила, что у каждого из предприятий, выставленных на продажу, есть большое количество долгов, но не изучается вопрос, откуда они появились. Кроме того, по её мнению, нужно вспомнить, что сейчас в Украине непростая экономическая ситуация и продолжается война. Всё это сильно обрушивает стоимость государственных активов и цена на них будет сильно снижена. Кроме того, перед тем как продавать, нужно смотреть на структуру задолженности предприятий: «А кто именно создал эту задолженность? Очень много украинских промышленных предприятий получили свои долги в период, когда до 2014 года их пытались приватизировать, выкупить или сделать своим частным капиталом российские компании. Если это были стратегические конкуренты для российских компаний, их однозначно пытались уничтожить и довести до банкротства. Именно потому продавать кого-то из-за того, что они являются должниками — неправильно. Государство должно понимать, каким именно образом долги были накоплены. Если кто-то их накопил — нужно притягивать его к ответственности. Продавать что-то — самый простой способ перекрыть дыры в бюджете», — подчеркнула эксперт.

Напомним, ранее к предприятиям, собственником которых на сто процентов должно оставаться государство, отнесли «Энергоатом»; «Укргидроэнерго»; «Укрэнерго» и т.д.

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