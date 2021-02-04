Стало известно, когда украинцев «озолотят» польскими зарплатами

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Правительство планирует существенно поднять оклады для украинцев к 2030 году

В правительстве рассказали о том, какие зарплаты будут получать украинцы. Прогнозом поделился премьер Денис Шмыгаль, выступая перед надрепами. В докладе главы правительства говорится о том, что сегодня в среднем украинцы получают 14 500 гривен, но статистика имеет серьезные погрешности, так как много жителей страны живут на зарплату от 2 до 7 тысяч гривен в то время, как другие получают миллионы. Именно потому средняя цифра в 14,5 тысяч может не полностью соответствовать действительности. Особенно учитывая то, что в столице получают зарплаты, гораздо выше, чем в других регионах страны, информирует enovosty.com/news.

Премьер-министр рассказал также о том, что в 2020 году средние зарплаты по стране увеличились примерно на 15%. Стоит отметить, что глава правительства здесь не упомянул серьезную инфляцию, которая наблюдалась в 2020 и которая будет серьезно увеличиваться в 2021 году.

А вот зарплаты на уровне соседней Польши украинцам пообещали к 2030 году. Это повышение Шмыгаль назвал приоритетом для правительства на ближайшее время. В европейских странах средняя зарплата превышает 1 000 долларов, потому минимальную зарплату украинцам нужно повышать примерно на 2-3 тысячи гривен каждый год. Тогда появится реальный шанс на то, что Украина всё же сумеет догнать хотя бы самые бедные страны Европы. И то, только в том случае, если там средние оклады на это время «заморозят».

Напомним, в 2021 году минимальная зарплата украинцев выросла до 6000 гривен. В этом году запланировано ещё одно повышение до 6500 гривен.

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