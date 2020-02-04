Сколько получают жители разных европейских стран

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В Восточной Европе получают меньше 600 евро, а на северо-западе – больше 1500 евро.

Согласно данным Евростата, в семи странах на западе и севере Европейского союза минималка превышает 1500 евро в месяц. В целом же понятие минимальной зарплаты есть в 21 европейской стране. Нижнюю границу дохода не используют жители Дании, Италии, Кипра, Австрии, Финляндии и Швеции, информирует enovosty.com/news.

Доходы людей на разных частях континента существенно отличаются. Так, в девяти странах на востоке Евросоюза минимальная зарплата варьируется от 430 до 611 евро. Так, в жители Латвии получают 430 евро, Румынии — 466, Венгрии — 487, Хорватии — 546, Чехии — 575, Словакии — 580, Эстонии — 584, Литвы — 607, Польши — 611 евро.

В пять странах, которые расположены на юге ЕС, минимальные доходы жителе составляли от 700 евро до 1000 евро. Жители Португалии в месяц получают 741 евро, Греции – 758 евро, Мальты – 777 евро, Словении – 941 евро, Испании– 1050 евро.

На западе и севере Евросоюза получают самые большие зарплаты. Так, во Франции минимально получают 1539 евро, в Германии – 1584 евро, Бельгии – 1594 евро, Нидерландах – 1636 евро, Ирландии – 1656 евро, в Люксембурге – 2142 евро.

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