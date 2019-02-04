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Получателей субсидий ждет сюрприз

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Налоговая служба хочет заняться активной проверкой получателей субсидий

Получателей субсидий ждет сюрприз

Украинские налоговики предложили проверить легально ли в стране работают субсидианты. Решили сделать всё возможное для того, чтобы данные о «серых» зарплатах, полученных «в конвертах» были учтены при переоформлении или первичном оформлении льгот. За 2018 год в госбюджет попало полтора млрд грн за счет «изгнания из тени». Всего в госказначейство в прошлом году поступило около 900 млрд грн, треть этих денег — налоги, которые выплачивают предприниматели. ТОП-3 отраслей, которые больше всего платят налоги — это энергетика, табак и газ. Для того чтобы в бюджет поступило больше денег, а субсидии не попадали в руки тем, кто получают зарплату в конвертах, налоговики решили взяться за проверки. , информирует enovosty.com/news.

Ранее эксперт «Экономических Новостей» рассказывал о том, что, на самом деле, отследить «серых» получателей субсидий очень сложно. Для этого нужно либо отследить расходы, либо же получить подтверждение от работодателя или работника.


Автор: Оксана Ельченко
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