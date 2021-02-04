Глава правления «Черкассыоблэнерго» Олег Самчук выступил за прекращение банкротства предприятия

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости экономики

04.02.2021 г.
11:45В НБУ признали "всплеск инфляции": Что подорожает в 2021-м?
10:33Глава правления "Черкассыоблэнерго" Олег Самчук выступил за прекращение банкротства предприятия
09:43Эксперт озвучил интересный прогноз по судьбе газопровода "Северный поток-2"
09:14Пенсии в Украине должны быть в два раза выше. Названа реальная цифра
03.02.2021 г.
14:22Денег нет: как "социальные" обещания Зеленского превратились в тыкву
13:40В Украине собираются пересчитать прожиточный минимум: озвучена формула
10:55Глава «Нафтогаза» Коболев четыре года получает премии, не выполняя KPI - эксперт
Все новости экономики

Аналитика

01.02.2021

Итоги января: Исторический шанс для Европы, Донбасский сюр и броневик Навального

Итоги января: Исторический шанс для Европы, Донбасский сюр и броневик Навального
Соединенные Штаты получили нового президента, который уже активно начал выполнять свои обязанности, развитые страны прививаются от коронавируса, а в ...
30.01.2021

"Реформа" Укроборонпрома: кому выгодно уничтожение оборонно-промышленного комплекса Украины

Реформа Укроборонпрома: кому выгодно уничтожение оборонно-промышленного комплекса Украины
Тему "реформирования" оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины приходится срочно продолжить, так как подтверждаются опасения, высказанные в недавнем ...
28.01.2021

Южмаш: взлетит или упадет ведущее ракетно-космическое предприятие Украины?

Южмаш: взлетит или упадет ведущее ракетно-космическое предприятие Украины?
Среди остатков изрядно потрепанного и устаревшего советского хай-тека особое место занимает некогда бывшее флагманом мирового ракетно-космического машиностроения ...

Последние новости

04.02.2021 г.
13:08 Израильская компания на оборонной выставке представила бомбу SPICE 250 с турбореактивным двигателем
13:04 Геополитический сталкер: Путина - экс-бойренд Америки из ада, - The New York Times
12:49 "Медицина была её призванием": В СМИ показали фото 26-летней девушки, погибшей в пожаре в Запорожье
12:40 В Верховной Раде скоро будет представлен новый закон о медиа, - Кравчук (ВИДЕО)
12:31 Канада признала Русское имперское движение террористической организацией
12:30 В Украину идет мощный циклон, который принесет ухудшение погоды, - синоптик
12:26 Ученый рассказал, почему аграрии в Украине боятся картофеля
12:17 Более 60% украинцев поддерживают идею роспуска Верховной Рады - соцопрос
12:15 На итальянском острове запретили заражаться и болеть коронавирусом
12:03 Комитет Рады поддержал: Украине вернут Нью-Йорк
12:01 Наказали по-народному: в Киеве проучили "героя парковки" (ФОТО)
12:00 Шмыгаль назвал дату, до которой будет продлен карантин
11:57 "Полный коллапс": под Москвой возникли очереди из автозаков с арестованными после акций протеста (ВИДЕО)
11:54 Мы единственная страна в Европе, где нет государственного реестра оружия, - Рахманин (ВИДЕО)
11:45 В НБУ признали "всплеск инфляции": Что подорожает в 2021-м?
11:14 В России предложили компаниям работать в Крыму анонимно, чтобы не попасть под санкции
10:34 Портников назвал три причины, почему Зеленский пошел на прямой конфликт с Медведчуком
10:33 Глава правления "Черкассыоблэнерго" Олег Самчук выступил за прекращение банкротства предприятия
09:50 Сенаторы США приготовили санкционный удар из-за отравления Навального
09:43 Эксперт озвучил интересный прогноз по судьбе газопровода "Северный поток-2"
09:36 В Запорожье в "коронавирусной" больнице произошел мощный пожар. Все подробности (ВИДЕО)
09:14 Пенсии в Украине должны быть в два раза выше. Названа реальная цифра
09:11 В Украине ослабят карантин. Какие ограничения будут действовать
09:10 Семь столичных проектов номинированы на архитектурную премию ЕС
09:09 В Украине водитель BMW устроил мощный дрифт (ВИДЕО)
09:05 В небо впервые поднялся самый тяжеловооруженный истребитель в мире (ФОТО)
08:50 Ученые протестируют комбинацию двух вакцин от COVID-19. Что это даст?
07:15 Ученые выяснили, как коронавирусные локдауны повлияли на климат
03.02.2021 г.
23:55 Рука Байдена и противодействие фейкам и пропаганде: Реакция общества на санкции против каналов Медведчука
23:05 Курьез дня: Журналисты атакуют не того Тараса Козака
22:40 Украинцев, которые будут вакцинироваться от COVID-19, внесут в электронную базу Минздрава
22:20 Ford и Google начнут совместно разрабатывать автомобили
21:59 Президент Италии поручил профессору сформировать новое правительство
21:36 На самой большой в Украине ТЭС произошла серьезная авария (ФОТО)
21:23 Армия США модернизирует технику для выполнения заданий в суровых холодных условиях
20:58 В США презентовали беспилотный автобус (ВИДЕО)
20:48 В столице мужчина с балкона открыл стрельбу по прохожим
20:19 В Австралии горят жилые дома из-за сильного лесного пожара, - Associated Press
19:58 "Шпинат на военной службе": растение может помочь обнаруживать наземные мины
19:42 В СНБО сообщили о возможности введения санкций против других телеканалов
19:24 «Символ надежды»: немецкая военная помощь прибывает в Португалию
18:58 "Царапающий небо": в Австралии построят оригинальный небоскреб
18:46 Украина ввела жесткие санкции против авиакомпаний
18:12 Как изменились украинские политики за последние годы: сравнительные фото
17:39 «Кот в мешке» оказался «волком в овечьей шкуре»: Какие провалы Порошенко Зеленский так и не исправил
17:26 Наемники РФ обстреляли беспилотник ОБСЕ
17:14 В Китае ученые создали клон котенка (ВИДЕО)
16:52 В Украине введут е-больничные: подробности
16:02 Рада планирует ужесточить наказание за домашнее насилие
15:40 Ученые изучают вопрос, может ли коронавирус привести к диабету
15:07 Зеленский должен отказаться от франшизы в Россию проекта "Лига смеха", - Геращенко (ВИДЕО)
15:00 ВВС Тайваня продемонстрировали возможности для нанесения ударов на больших расстояниях
14:41 Лишением лицензий телеканалов Медведчука займется регулятор, - Кравчук (ВИДЕО)
14:28 "Ангел смерти" с особым родимым пятном: Что известно поджигателе "Эпицентра" в Первомайске
14:22 Денег нет: как "социальные" обещания Зеленского превратились в тыкву
14:10 Зеленский должен добиться блокировки медведчуковских телеканалов и на YouTube-платформе, - Рудик (ВИДЕО)
Все новости »

Глава правления «Черкассыоблэнерго» Олег Самчук выступил за прекращение банкротства предприятия

Главная » Последние новости » Новости экономики » Глава правления "Черкассыоблэнерго" Олег Самчук выступил за прекращение банкротства предприятия
 
Печать Отправить на почту

 

 

По словам председателя правления "Черкассыоблэнерго" Олега Самчука, три года назад, когда он только возглавил предприятие, ситуация была критической.

Народные депутаты Украины готовы обращаться в Генпрокуратуру и другие правоохранительные органы с целью не дать довести до банкротства ПАО «Черкассыоблэнерго». Об этом шла речь в ходе пресс-конференции, которая состоялась 1 февраля этого года в главном офисе компании. В ней приняли участие депутаты Верховной Рады и областного совета.

Председатель правления «Черкассыоблэнерго» Олег Самчук видит залог развития предприятия в прекращении процесса его банкротства в связи со стартом приватизации, урегулировании долгов ЧаО «Азот» и погашения за их счет задолженности перед ГП «Энергорынок» и госбюджетом.

29 января этого года ПАО «Черкассыоблэнерго» подало в Хозяйственный суд Черкасской области ходатайство о прекращении и процедуры банкротства на основании включения предприятия в список объектов малой приватизации, в 2021 г утвержденного приказом Фонда госимущества Украины №5 от 6.01.2021. Как следует из ходатайства, в соответствии со ст.ст. . 42, 231 Хозяйственного процессуального кодекса Украины и ст. 90 Кодекс Украины по вопросам банкротства, процедура банкротства предприятия в таком случае должна быть прекращена.

По словам Олега Самчука, три года назад, когда он только возглавил предприятие, ситуация была критической: «персонал находился в забастовке, зарплаты людям не выплачивались месяцами, накапливались долги. До этого компанию вели начиная с 2004-го года, а в 2015-2017-м годах региону и вовсе угрожал энергетический коллапс. За это время ему удалось кардинально изменить ситуацию. Долг предприятия перед ГП «Энергорынок» уменьшился с 920 млн грн. до 613 млн грн., в два раза сократился долг перед госбюджетом, полностью была погашена задолженность по заработной плате в размере 120 млн грн. Сегодня люди имеют полный соцпакет, а зарплату не только выплачивают вовремя, а в последнее время увеличили вдвое. Кроме того, во время пандемии не уволен ни один сотрудник, достигнута полная оплата текущих налоговых обязательств, осуществляются капитальные ремонты электросетей, а вместо привычных со времен предыдущего руководства убытков по результатам 2019 года достигнута устойчивая прибыльная деятельность — чистая прибыль составила 10 млн грн».

Вместе с тем, отмена мировых соглашений по поэтапному погашению долга ЧАО «Азот», инициированное «Энергорынком» и Фондом госимущества Украины, привела к тому, что погашение долга перед государством было приостановлено.

«Прекращение процесса банкротства в связи с началом приватизации «Черкассыоблэнерго» с одновременным урегулирования дебиторской задолженности ЧАО «АЗОТ» (возникло в 2014-2016 гг.) даст возможность гасить и долг перед ГП «Энергорынок», — заявил Олег Самчук . — Сегодня есть предварительная договоренность с «Азотом» о ежемесячном графике погашения в 14 млн грн. в мес., с 2023 года — 20 млн грн. в мес . Эти средства будут направлены на погашение долга перед генерацией в лице «Энергорынка», в т. ч. перед государственной генерацией. Плюс мы сможем увеличить погашение налоговых долгов (на сегодня погашаем по 1,8 млн грн . в мес.).

Вместе с тем председатель правления «Черкассыоблэнерго» выразил обеспокоенность по поводу реализации стратегии развития предприятия.

«Казалось бы, наша кропотливая ежедневная работа по выводу предприятия из полосы убытков, погашению долгов и достижению стабильной прибыльной деятельности должна только радовать государственного собственника, а именно — Фонд госимущества. Но вместо этого мы наблюдаем очень странную для нас позицию Фонда, который фактически способствует возвращению на «Черкассыоблэнерго» предыдущего руководства, развалившего компанию, руководства в лице Светланы Кузьминской и установление ею контроля над предприятием», — рассказал присутствующим на пресс-конференции народным депутатам Украины Олег Самчук .

По его словам, в настоящее время ФГИУ осуществляет попытки созыва внеочередного собрания акционеров с единственным вопросом повестки дня — заменой председателя правления, что позволит назначить «врио» председателя правления ПАО «Черкассыоблэнерго», а это в свою очередь , поможет Светлане Кузьминской, несмотря на уголовные производства в отношении нее, по решению суда вновь вернуть должность руководителя СОЭ.

«Такие действия ФГИУ свидетельствуют о его содействии реализации планов рейдеров, — считает Олег Самчук , — Более того, Фонд госимущества приложил усилия к отмене мировых соглашений с ЧАО «Азот», согласно которым наша компания получала финансовые ресурсы для погашения долга перед ГП «Энергорынок». В результате ГП «Энергорынок» уже мог бы получить более 120 млн грн».

«Только под нашим давлением и после обращений народных депутатов 6 января этого года «Черкассыоблэнерго» Приказом ФГИУ было включено в перечень приватизации, что позволит прекратить процедуру банкротства с долгами, сделанными в прошлые «руководителями», — заявил председатель правления. — При этом снова Фонд не делает ничего для прекращения процедуры банкротства. На сегодняшний день наша команда инициировала эту процедуру в суде».

«Сегодня в отношении ПАО «Черкассыоблэнерго», большая часть которого находится в госсобственности, существует заказ, чтобы благодаря действиям ФГИУ, по дешевке приобрести предприятие. Мне не известен заказчик, но именно этим объясняются действия фонда в отношении руководителя Олега Самчука, команда которого продемонстрировала эффективную работу. Действия ФГИУ де-факто направлены на реализацию хорошо апробированных в Украине схем, когда вполне успешное предприятие доводится «до ручки», а потом осуществляется его приватизация, а на деле — продажа коррупционным дельцам за долги. В этой ситуации мы не собираемся стоять в стороне и будем обращаться в Генпрокуратуру и другие правоохранительные органы и не дадим обанкротить предприятие, продать его по дешевке Также рассматриваем вариант, при котором в ответ на обращение Черкасского областного совета ЧОЕ может быть передано в коммунальную собственность. В этом случае предприятие также будет работать эффективно и приносить ресурсы для развития региона», — так прокомментировал заявления Олега Самчука присутствующий на пресс-конференции Сергей Нагорняк , народный депутат Украины (фракция« Слуга народа »), член Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно — коммунальных услуг.

«Мы готовы и к приватизации, и к передаче принадлежащих государству пакетов акций в управление более эффективному, чем ФГИ, владельцу — например Черкасской областной раде, которая уже инициирует эту идею. Главное — сохранить предприятие, трудовой коллектив, продолжить прибыльную работу облэнерго и обеспечить энергетическую безопасность региона, — резюмировал Олег Самчук .

Источник: УНИАН


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 1480

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 



Аналитика

Итоги января: Исторический шанс для Европы, Донбасский сюр и броневик Навального
"Реформа" Укроборонпрома: кому выгодно уничтожение оборонно-промышленного комплекса Украины
Южмаш: взлетит или упадет ведущее ракетно-космическое предприятие Украины?
Колесом по бездорожью: Лучшие кроссоверы и внедорожники на все случаи жизни
Преемник Меркель: Москва станет еще ближе к Германии?
Конкурентные войны и тарифы на газ: почему украинцы все равно заплатят больше за коммунальные услуги
Демократы и республиканцы сцепились в смертельной схватке за власть в США: «Железная Пята» победителей
Новости Кремля: Путин опять (не) уходит...
Конвульсии "Антонова": Выйдет ли из затяжного пике знаменитый авиапроизводитель?
Прогноз политико-экономической ситуации в Украине на 2021 год - оценки экспертов
Все статьи





Читайте также

Голова правління "Черкасиобленерго" Олег Самчук виступив за припинення банкрутства підприємства
 Холодницкий вступает в дело о хищении 1,27 млрд на «Черкассыоблэнерго»
Полиция разбирается в инциденте с вооруженными людьми в Черкассыоблэнерго
 В Черкассах пытались совершить рейдерский захват ЧАО "Черкассыоблэнерго" (ФОТО)
Полиция предотвратила захват "Черкассыоблэнерго"

Армия

Пистолет-пулемет "Форт-224"
Гранатомет УАГ-40
Самолет бомбардировщик Boeing B-52 Stratofortress (США)
Зенитно-ракетный комплекс Туре 93 SAM (Япония)
Вся армия    >>

Персоны

Королевская
Наталия
Черновецкий

Леонид
Кульчицкий
Станислав
Гонтарева
Валерия
Все персоны    >>
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Как изменились украинские политики за последние годы: сравнительные фото (6216)

Не все коты могут быть одинаково фотогеничны: курьезные фото (5299)

Курьез дня: Журналисты атакуют не того Тараса Козака (3807)

Три роки в старшій школі: що зміниться для українських школярів (3534)

Наказали по-народному: в Киеве проучили "героя парковки" (ФОТО) (3404)

В небо впервые поднялся самый тяжеловооруженный истребитель в мире (ФОТО) (3152)

Водіям в Україні почали приходити липові протоколи про штрафи (1711)

В Украину идет мощный циклон, который принесет ухудшение погоды, - синоптик (1621)

Даже шапка с помпоном ей к лицу: Кейт Миддлтон в неформальном образе записала видеообращение (1521)

Рука Байдена и противодействие фейкам и пропаганде: Реакция общества на санкции против каналов Медведчука (1485)

Последние новости в соцсетях

Публикации

Какие автомобили потребляют меньше топлива: Обзор рынка

«Университет — наш дом. Дом должен быть теплым», — юрист Вячеслав Труба


Мнения
Пираты Путина. Кому достался Керченский мост
Виталий Портников

Пираты Путина. Кому достался Керченский мост

Столько, сколько Путин будет президентом, и столько, сколько Крым будет аннексирован, они и будут зарабатывать.
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

В Сети появился музыкальный клип-пародия на Зеленского в стиле "95 квартала" (20918)

Под Киевом неизвестные расстреляли маршрутку с людьми: подробности (15684)

В Мережі з'явився музичний кліп-пародія на Зеленського в стилі "95 кварталу" (8657)





Купить подарки



работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube



Автомобильная отрасль

help



Фото недели

Все фото »

bigmir)net TOP 100

 