Глава правления «Черкассыоблэнерго» Олег Самчук выступил за прекращение банкротства предприятия

Главная » Последние новости » Новости экономики » Глава правления "Черкассыоблэнерго" Олег Самчук выступил за прекращение банкротства предприятия Глава правления "Черкассыоблэнерго" Олег Самчук выступил за прекращение банкротства предприятия

Закрыть Отправить

По словам председателя правления "Черкассыоблэнерго" Олега Самчука, три года назад, когда он только возглавил предприятие, ситуация была критической.

Народные депутаты Украины готовы обращаться в Генпрокуратуру и другие правоохранительные органы с целью не дать довести до банкротства ПАО «Черкассыоблэнерго». Об этом шла речь в ходе пресс-конференции, которая состоялась 1 февраля этого года в главном офисе компании. В ней приняли участие депутаты Верховной Рады и областного совета.

Председатель правления «Черкассыоблэнерго» Олег Самчук видит залог развития предприятия в прекращении процесса его банкротства в связи со стартом приватизации, урегулировании долгов ЧаО «Азот» и погашения за их счет задолженности перед ГП «Энергорынок» и госбюджетом.

29 января этого года ПАО «Черкассыоблэнерго» подало в Хозяйственный суд Черкасской области ходатайство о прекращении и процедуры банкротства на основании включения предприятия в список объектов малой приватизации, в 2021 г утвержденного приказом Фонда госимущества Украины №5 от 6.01.2021. Как следует из ходатайства, в соответствии со ст.ст. . 42, 231 Хозяйственного процессуального кодекса Украины и ст. 90 Кодекс Украины по вопросам банкротства, процедура банкротства предприятия в таком случае должна быть прекращена.

По словам Олега Самчука, три года назад, когда он только возглавил предприятие, ситуация была критической: «персонал находился в забастовке, зарплаты людям не выплачивались месяцами, накапливались долги. До этого компанию вели начиная с 2004-го года, а в 2015-2017-м годах региону и вовсе угрожал энергетический коллапс. За это время ему удалось кардинально изменить ситуацию. Долг предприятия перед ГП «Энергорынок» уменьшился с 920 млн грн. до 613 млн грн., в два раза сократился долг перед госбюджетом, полностью была погашена задолженность по заработной плате в размере 120 млн грн. Сегодня люди имеют полный соцпакет, а зарплату не только выплачивают вовремя, а в последнее время увеличили вдвое. Кроме того, во время пандемии не уволен ни один сотрудник, достигнута полная оплата текущих налоговых обязательств, осуществляются капитальные ремонты электросетей, а вместо привычных со времен предыдущего руководства убытков по результатам 2019 года достигнута устойчивая прибыльная деятельность — чистая прибыль составила 10 млн грн».

Вместе с тем, отмена мировых соглашений по поэтапному погашению долга ЧАО «Азот», инициированное «Энергорынком» и Фондом госимущества Украины, привела к тому, что погашение долга перед государством было приостановлено.

«Прекращение процесса банкротства в связи с началом приватизации «Черкассыоблэнерго» с одновременным урегулирования дебиторской задолженности ЧАО «АЗОТ» (возникло в 2014-2016 гг.) даст возможность гасить и долг перед ГП «Энергорынок», — заявил Олег Самчук . — Сегодня есть предварительная договоренность с «Азотом» о ежемесячном графике погашения в 14 млн грн. в мес., с 2023 года — 20 млн грн. в мес . Эти средства будут направлены на погашение долга перед генерацией в лице «Энергорынка», в т. ч. перед государственной генерацией. Плюс мы сможем увеличить погашение налоговых долгов (на сегодня погашаем по 1,8 млн грн . в мес.).

Вместе с тем председатель правления «Черкассыоблэнерго» выразил обеспокоенность по поводу реализации стратегии развития предприятия.

«Казалось бы, наша кропотливая ежедневная работа по выводу предприятия из полосы убытков, погашению долгов и достижению стабильной прибыльной деятельности должна только радовать государственного собственника, а именно — Фонд госимущества. Но вместо этого мы наблюдаем очень странную для нас позицию Фонда, который фактически способствует возвращению на «Черкассыоблэнерго» предыдущего руководства, развалившего компанию, руководства в лице Светланы Кузьминской и установление ею контроля над предприятием», — рассказал присутствующим на пресс-конференции народным депутатам Украины Олег Самчук .

По его словам, в настоящее время ФГИУ осуществляет попытки созыва внеочередного собрания акционеров с единственным вопросом повестки дня — заменой председателя правления, что позволит назначить «врио» председателя правления ПАО «Черкассыоблэнерго», а это в свою очередь , поможет Светлане Кузьминской, несмотря на уголовные производства в отношении нее, по решению суда вновь вернуть должность руководителя СОЭ.

«Такие действия ФГИУ свидетельствуют о его содействии реализации планов рейдеров, — считает Олег Самчук , — Более того, Фонд госимущества приложил усилия к отмене мировых соглашений с ЧАО «Азот», согласно которым наша компания получала финансовые ресурсы для погашения долга перед ГП «Энергорынок». В результате ГП «Энергорынок» уже мог бы получить более 120 млн грн».

«Только под нашим давлением и после обращений народных депутатов 6 января этого года «Черкассыоблэнерго» Приказом ФГИУ было включено в перечень приватизации, что позволит прекратить процедуру банкротства с долгами, сделанными в прошлые «руководителями», — заявил председатель правления. — При этом снова Фонд не делает ничего для прекращения процедуры банкротства. На сегодняшний день наша команда инициировала эту процедуру в суде».

«Сегодня в отношении ПАО «Черкассыоблэнерго», большая часть которого находится в госсобственности, существует заказ, чтобы благодаря действиям ФГИУ, по дешевке приобрести предприятие. Мне не известен заказчик, но именно этим объясняются действия фонда в отношении руководителя Олега Самчука, команда которого продемонстрировала эффективную работу. Действия ФГИУ де-факто направлены на реализацию хорошо апробированных в Украине схем, когда вполне успешное предприятие доводится «до ручки», а потом осуществляется его приватизация, а на деле — продажа коррупционным дельцам за долги. В этой ситуации мы не собираемся стоять в стороне и будем обращаться в Генпрокуратуру и другие правоохранительные органы и не дадим обанкротить предприятие, продать его по дешевке Также рассматриваем вариант, при котором в ответ на обращение Черкасского областного совета ЧОЕ может быть передано в коммунальную собственность. В этом случае предприятие также будет работать эффективно и приносить ресурсы для развития региона», — так прокомментировал заявления Олега Самчука присутствующий на пресс-конференции Сергей Нагорняк , народный депутат Украины (фракция« Слуга народа »), член Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно — коммунальных услуг.

«Мы готовы и к приватизации, и к передаче принадлежащих государству пакетов акций в управление более эффективному, чем ФГИ, владельцу — например Черкасской областной раде, которая уже инициирует эту идею. Главное — сохранить предприятие, трудовой коллектив, продолжить прибыльную работу облэнерго и обеспечить энергетическую безопасность региона, — резюмировал Олег Самчук .

Источник: УНИАН