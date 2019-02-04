Безналичный век: Украинцев в ближайшее время ждёт множество новшеств

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Наличные деньги постепенно становятся архаизмом. Даже консервативные украинцы начинаются ощущать на себе удобство безналичного расчета

В этом году жителей Украины ждёт множество безналичных инноваций, которые сперва будут несколько диковинны, но затем — сделают жизнь намного проще и удобнее. Украинский бизнес будет массово переводится на безнал, украинцы смогут обналичиться прямо в магазине, а в транспорте будут специальные электронные сервисы для оплаты, информирует enovosty.com/news.

Бесконтактные платежи

По результатам прошлого года жители Украины оказались весьма современными и подкованными — наша страна заняла четвертое месте по количеству NFC-транзакций во всем мире. Украинцы умело используют современные гаджеты, вооружились умными часами и знают, что телефон существует не только для звонков. Есть только один тормоз — малый и средний бизнес несколько отстаёт. Если в Европе около шестидесяти процентов малого и среднего бизнеса готовы принимать безнал, то в Украине этот показатель не дотягивает и до сорока процентов. Тем не менее, цифра меняется и вскоре проблема вообще должна исчезнуть.

Новшества для бизнеса

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Министерство экономического развития и торговли Украины имеет глобальные планы и намерено массово переводить бизнес на систему безнала. Уже этим летом украинские предприятия начнут установку платежных терминалов. Уже до лета поэтапно на безнал перейдут все те, кто имеет дело с товарами или услугами, дороже пятидесяти необлагаемых минимумов, что равно 850 гривенам.

Деньги с кассы

Еще одна инновация, давно работающая в Евросоюзе, уже торопиться в Украину. Так, вскоре украинцы смогут снять наличку прямо на кассе. Например, рассчитавшись карточкой за товаров, вы можете смело просить кассира снять с карты ещё 500 гривен. Для этого необходимо ввести свой PIN-код. Финансовые учреждения эту услугу уже тестируют, так что вскоре можно рассчитывать на её внедрение.

Транспорт за безнал

Некоторые города Украины, как вот Винница или Львов, уже вовсю тестируют возможность оплаты проезда с помощью карточки или смартфона. в 2019 году осовреминится должен практически весь транспорт в городах.