«Убивают Украину»: У Украины появился защитник в конфликте с «Газпромом»

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В Польше считают, что путинский проект «Северный поток-2» убивает Украину

Глава МИД Польши Яцек Чапутович в интервью европейскому изданию заявил о том, что российский проект «Северный поток-2» уничтожает Украину, потому странам ЕС и НАТО нужно быть готовыми проявить более жесткие действия в отношении к РФ. В Польше считают, что этот газопровод полностью обнуляет эффект от всех санкций, введенных против Москвы, информирует enovosty.com/news.

Яцек Чапутович рассказал о том вреде, который нанесет украинцам реализация проекта. По его словам, если Украина утратит роль транзитёра, то она не только понесет сильные убытки, но и потеряет гарантии защиты от агрессии со стороны России.

Ранее в «Нафтогазе» подсчитали убытки от запуска газопровода. Так, каждый год наша страна будет терять около трех миллиардов долларов.

Напомним, ранее Соединенных Штаты Америки и некоторые европейские страны заявляли о необходимости прекратить строительство. «Северный поток-2» называют не экономическим, а исключительно политическим проектом.

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