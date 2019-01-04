«Рождественский отпуск»: Как любовь украинцев к выходным влияет на экономику?

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Почти весь январь украинцы отдыхают. Даже в те нечастые рабочие деньки настроится на рабочий лад непросто, так как мыслями каждый работник уже опять на отдыхе

С конца декабря и на протяжении января новогодние выходные перерастают в самый настоящий отпуск. В этом январе без работы украинцы будут десять дней, информирует enovosty.com/news.

О том, не слишком ли часто отдыхают украинцы, обсуждения ведутся довольно часто, ведь всего мы имеем одиннадцать праздничных дней. Но это не самое большое количество официальных выходных в сравнении с другими государствами. Если сравнивать с Европой, то Украина окажется где-то в середине. Больше всего выходных в Болгарии, где люди официально отдыхают шестнадцать дней. Столько же праздников, как у украинцев — в Греции и Австрии. А вот самые трудолюбивые — немцы, которые позволяют себе только семь официальных выходных в год. Если же сравнивать Европу с Китаем — картина может шокировать. Ситуация на рынке труда у азиатов очень жесткая — покой им только снится.

В чем проблема длительных выходных? Это серьезная нагрузка на экономику страны, так как они становятся причиной для дополнительных затрат. Работодателям нужно платить за выходной, а дополнительные расходы отображаются на конечной стоимости продукции. Потому-то на предприятии, где меньше выходных, производится продукция с меньше себестоимостью. Таким образом, на фирмах с большим количеством выходных дней, она менее конкурентная.

С другой стороны, количество официальных выходных в Украине — строго фиксировано на протяжении всего времени. Потому сильного стресса для экономики нет и не предвидется. Если в Украине вводят новый праздник — для баланса убирают старый. После того, как 25 декабря официально стал выходным днём, украинцы перестали отдыхать 2 мая.

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Напомним, ранее «Экономические Новости» рассказывали о том, «свит» ли украинцам 4-дневный рабочий день.