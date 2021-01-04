Как не работать, но получить десять тысяч долларов

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Американский предприниматель с фантазией придумал, как мотивировать людей создавать собственный бизнес

Американский венчурный инвестор и предприниматель Кори Леви задумал необычный и оригинальный проект, суть которого состоит в том, чтобы люди создавали стартапы. Для этого им нужно на неделю покинуть основное место работы и потратить эти семь дней для того, чтобы продумывать идею нового проекта. За это участники необычного эксперимента «Z Fellows» получат 10 000 долларов, которые можно использовать как инвестицию в стартап, информирует enovosty.com/news.

Идея такого проекта появилась у Леви тогда, когда несколько его друзей сетовали на то, что ради собственного дела им нужно бросить основную работу. Тогда предприниматель подумал над тем, что нужно создать проект, с помощью которого талантливые предприниматели могли бы, не бросая основную работу, создавать что-то своё. Тогда они бы получили возможность взвесить все риски и хорошенько обдумать свою идею перед тем, как окончательно бросить свою работу.

Заявки на участие в проекте предприниматели могут подать до 15 января. Уже после этого Кори Леви и другие идейные вдохновители Z Fellows выберут десять участников. Программа, как и почти в наше пандемическое время, будет проходить в виртуальном мире. Участники каждое утро должны проводить короткие митинги с наставниками, а вечером — слушать специально приглашенных спикеров.

Z Fellows — экспериментальный и длительный проект, и его создатель убежден в успехе. Он подчеркивает, что никто из участников не может покинуть на полпути учебу или уволиться со своей работы. Если наставники решат, что стартап действительно может «выстрелить», то переговоры и сотрудничество может затянуться на месяцы, а может быть — на целые годы.

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Стоит отметить, что ученые убеждены в том, что действительно не стоит бросать работу, если вы решили создать собственное дело. Те, кто могут соединить работу по найму и разработку стартапа, имеют больший шанс добиться большого успеха. «Гибридными предпринимателями» были столь известные личности как Стив Возняк или Генри Форд.