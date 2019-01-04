Гройсман назвал пять приоритетов медреформы в 2019 году

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Медицинская реформа в Украине будет и далее реализоваться

Глава украинского правительства Владимир Гройсман на странице в социальной сети рассказал о том, как в дальнейшем будет развиваться медреформа в Украине. Он рассказал о приоритетах правительства в этом направлении. По словам Гройсмана, важней задачей является создание новых кардиоцентров. По его словам, в прошлых годах на 39 современных центров были предусмотрены расходы. Также, маленькие пациенты уже получили доступ к процедурам в центре «Охматдит», где была запущена первая очередь. Ранее эти процедуры были возможны исключительно за пределами нашей страны, информирует enovosty.com/news.

Глава правительство подчеркнул, что медреформа — это не только новое финансирование медицины, рост заработных плат для персонала, прозрачная закупка и учет препаратов. Главное — это улучшение условий лечения украинцев.

«Пять приоритетов реформы в 2019 году. Семейная медицина. Уже 23 миллиона украинцев подписали декларации с семейными врачами», — отметил Владимир Гройсман.

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