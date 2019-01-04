Гройсман назвал пять приоритетов медреформы в 2019 году

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости экономики

04.01.2019 г.
13:47Гройсман назвал пять приоритетов медреформы в 2019 году
13:01"Убивают Украину": У Украины появился защитник в конфликте с "Газпромом"
12:36"Рождественский отпуск": Как любовь украинцев к выходным влияет на экономику?
11:30Возвращение к легальным напиткам: Как изменится цена на алкоголь в этом году?
09:36Сила санкций: Россия исчезнет с рынка нефти в ближайшее десятилетие, - "Злой одессит"
03.01.2019 г.
13:01"Не дать Кремлю почувствовать безнаказанность": Европа может нанести новый удар по РФ
11:38Инфляция в январе. Что "разгоняет" подорожание и что будет с ценами?
Все новости экономики

Аналитика

03.01.2019908

Итоги дня: Тревожное заявление Трампа для Украины, шпионские страсти и наказание за кремлевскую дерзость

Итоги дня: Тревожное заявление Трампа для Украины, шпионские страсти и наказание за кремлевскую дерзость
Дональд Трамп заявил о том, что России нужно воевать, шпионский скандал получил новый поворот, а в Украине возобновляются проверки бизнеса, - такими ...
02.01.20191194

Итоги дня: Встряска РФ от США, "феномен Зеленского" и шаги в торговле с ЕС

Итоги дня: Встряска РФ от США, феномен Зеленского и шаги в торговле с ЕС
Национальный банк разрешил обменивать валюту в банкоматах и терминалах, Зеленский начал собирать команду, а президент Петр Порошенко анонсировал новые ...
30.12.2018767

Политические итоги 2018 года: ретроспектива и перспектива в оценках экспертов

Политические итоги 2018 года: ретроспектива и перспектива в оценках экспертов
Уходящий год политической жизни Украины был богатым на события. В непростой период продолжающейся агрессии со стороны России, сложной экономической ситуации, ...

Последние новости

04.01.2019 г.
19:00 Диагностика заболеваний: что расскажет язык о вашем здоровье
18:00 В Антарктиде обнаружена странная искусственная структура (ВИДЕО)
17:27 Столтенберг: Россия имеет последний шанс вернуться к ракетному договору 1
16:57 Путин поставляет лом для белорусской армии
16:30 Латвия активно борется с российскими инвестициями
15:52 Украину заморозит и заметет снегом
15:20 Стало известно, как строительство «Северного потока-2» убивает Украину
14:45 Китайская армия больше, чем все население России,- Шендерович
14:17 Эксперт: Путин мечтает ослабить армию Беларуси, чтобы легче "заломать"
13:47 Гройсман назвал пять приоритетов медреформы в 2019 году
13:05 В поместной церкви не против существования РПЦ в Украине. Епифаний пояснил почему
13:01 "Убивают Украину": У Украины появился защитник в конфликте с "Газпромом"
12:36 "Рождественский отпуск": Как любовь украинцев к выходным влияет на экономику?
11:37 Главари скрывают цифры: Украинский офицер назвал потери боевиков за декабрь-2018
11:30 Возвращение к легальным напиткам: Как изменится цена на алкоголь в этом году?
11:26 Чем-то запахло в воздухе? Путин еще так собой никогда не рисковал, - Альфред Кох
11:21 Две украинки красиво приструнили российского пропагандиста в США (ВИДЕО)
10:11 Большой шаг: Чийгоз рассказал, в чем важность Томоса
09:55 В Польше захотели изменить "нормандский" формат
09:36 Сила санкций: Россия исчезнет с рынка нефти в ближайшее десятилетие, - "Злой одессит"
09:10 Определяющий год: В РФ Путину намекнули на незавидную судьбу
09:09 Личный вызов Путину: Портников рассказал о судьбе Зеленского
09:06 Попытка захвата власти: В СБУ раскрыли детали сенсационного дела
09:05 Утренние новости от Олега Пономаря
09:01 Америка выходит из ''шатдауна'': Важные шаги
03.01.2019 г.
22:40 Магнитное поле Земли становится слабее из-за странных аномалий
22:00 Столичные новогодние елки будут перерабатывать на удобрение для почвы
21:20 В киевском наземном общественном транспорте объявления будут дублировать на английском
20:40 В Ровно влюбленные погибли под колесами автобуса
20:00 Ученые заявили, что кофе может влиять на размер груди
19:30 Стало известно, от чего зависит продолжительность жизни
16:50 Во Львове от тропической малярии умер мужчина
16:22 Папа Римский принял участие в цирковом номере (ВИДЕО)
15:32 Китайские исследователи потратят 130 миллионов долларов на изучение человеческой души
14:56 Медики назвали напиток, снижающий давление и укрепляющий иммунитет
14:06 Определен самый популярный пользователь Instagram
13:44 Украинские ювелиры хвастаются рекордными продажами. Украинцы - необычным выбором
13:34 В Карпатах сотрудники лесхоза спасли сбежавшего из финского зоомузея ястреба
13:28 Назвали точное местонахождение райского сада Эдем
13:01 "Не дать Кремлю почувствовать безнаказанность": Европа может нанести новый удар по РФ
12:45 ТОП-5 самых неожиданных причин возникновения рака
12:34 В Киеве полицейские спасли мужчину от самоубийства
12:30 American Interest: РФ приблизилась к состоянию, сравнимому с падением СССР
11:48 В 2018 году произошла смерть путинского мифа,- эксперт
11:47 Первый в истории человечества: китайский зонд приземлился на обратную сторону Луны (ФОТО)
11:46 Курс идет вниз. "Зеленый" не пользуется популярностью в начале года
11:42 Что на самом деле произошло на перевале Дятлова?
11:38 Инфляция в январе. Что "разгоняет" подорожание и что будет с ценами?
10:55 Начисление субсидий кардинально изменилось. Сколько "живых денег" получат украинцы?
10:42 В CNN прояснили ситуацию с российским Крымом
10:35 Выборы в Украине: Почему переселенцы не хотят голосовать
10:12 США получили отличное письмо от Ким Чен Ына
09:56 Этого Трамп Путину не простит: В США заставят Кремль заплатить за дерзость, - мнение
09:50 Назвали причину распада СССР
09:41 Украина, НАТО, точка невозврата, выборы, - Пономарь
09:20 Эксперт пояснил, почему создание Православной церкви Украины болезненно бьет по РФ
09:08 В США провели закрытое совещание по вопросу Китая
08:56 "У России нет другого пути": Трамп сделал тревожное для Украины заявление
08:47 Тревожный прогноз: Путин готовится аннексировать Беларусь
08:45 Нервы сдают? На Донбассе четверо боевиков самоустранились
Все новости »

Гройсман назвал пять приоритетов медреформы в 2019 году

Главная » Последние новости » Новости экономики » Гройсман назвал пять приоритетов медреформы в 2019 году
 
Печать Отправить на почту

 

 

Медицинская реформа в Украине будет и далее реализоваться

Глава украинского правительства Владимир Гройсман на странице в социальной сети рассказал о том, как в дальнейшем будет развиваться медреформа в Украине. Он рассказал о приоритетах правительства в этом направлении. По словам Гройсмана, важней задачей является создание новых кардиоцентров. По его словам, в прошлых годах на 39 современных центров были предусмотрены расходы. Также, маленькие пациенты уже получили доступ к процедурам в центре «Охматдит», где была запущена первая очередь. Ранее эти процедуры были возможны исключительно за пределами нашей страны, информирует enovosty.com/news.

Глава правительство подчеркнул, что медреформа — это не только новое финансирование медицины, рост заработных плат для персонала, прозрачная закупка и учет препаратов. Главное — это улучшение условий лечения украинцев.

«Пять приоритетов реформы в 2019 году. Семейная медицина. Уже 23 миллиона украинцев подписали декларации с семейными врачами», — отметил Владимир Гройсман.

Читайте: Какими будут средние зарплаты в новом году


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 1083

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Итоги дня: Тревожное заявление Трампа для Украины, шпионские страсти и наказание за кремлевскую дерзость
Итоги дня: Встряска РФ от США, "феномен Зеленского" и шаги в торговле с ЕС
Политические итоги 2018 года: ретроспектива и перспектива в оценках экспертов
Год тревожных предчувствий. Международные итоги 2018-го
Итоги дня: Главное событие и политик 2018 года и крымская стена
Итоги дня: "Отставка" мирового полицейского, освобождение "серой зоны" и перемирие в зоне ООС
Итоги дня: Конец военного положения, откровения Зеленского и предчувствие мирового кризиса
Дональд Трамп на пути к импичменту
Итоги дня: Санкции России, обращение Папы Римского и революционные сексуальные перемены в Украине
Итоги дня: Бизнес-климат в Украине, третий коллапс России и предупреждение ОБСЕ
Все статьи


Читайте также

Какими будут средние зарплаты в новом году
 "Лучший пример защиты прав украинцев": Гройсман рассказал о том, как намерен бороться с монополистами
Гройсман назвал цель украинского правительства и озвучил новый ориентир
 Гройсман призывает усилить санкции против России
100-процентная монезация субсидий в Украине: Как сэкономить и на что потратить деньги
 Гройсман рассказал о геополитическом оружии России
Дебют первого рейса ж/д экспресс. Первые пассажиры - Гройсман и Порошенко
 Гройсман грозит мэрам "замерзающих" городов жестким наказанием

Армия

Пистолет "Форт-9"
Бронетранспортер RG-33 (США)
Ракета управляемая противотанковая "Конус"
Самолет Kawasaki P-1 (Япония)
Вся армия    >>

Персоны

Настя
КАМЕНСКИХ
Хиллари
КЛИНТОН
Арсен
АВАКОВ
Ирина
БЕКЕШКИНА
Все персоны    >>

Публикации

Большая стирка с Александром Клименко, Максимом Слуцким и Артуром Золотаревским

Экономист: в этом году к выплатам «МХП» меньше всего претензий

Мнения
Справжні зміни залежать тільки від нас
Святослав Вакарчук

Справжні зміни залежать тільки від нас

5 років тому на Майдані розпочалась боротьба. Боротьба тих, хто був незгодний з цинічним свавіллям тодішньої влади.
Новости компаний

Удовольствие для вас и вашего кошелька!

85 лет компании Бионорика: ценности «семейного концерна»

Стоимость и инструкция применения препарата Туринабол (Орал)

Последние новости в соцсетях




Новости партнеров

bigmir)net TOP 100

 