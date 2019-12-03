Тренды на рынке топлива: Что ждёт украинских автомобилистов

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Автомобилистам рассказали, чего ждать от цен на бензин в декабре

Конец осени и первые дни наступившей зимы внесли оживление в установившиеся ранее тренды на рынке топлива. Стоимость бензина и дизтопливо и далее демонстрируют стабильность, но первый раз за последние недели в трёх регионах (Винницкая, Киевская и Львовская области) образовался обратный тренд, информирует enovosty.com/news.

Эксперты рынка думают, что розничные цены на нефтепродукты (исключение — автогаз), на этой неделе будут стабильными. Средняя стоимость автогаза, по прогнозам, может вырасти до 12,6-12,8 гривен за литр, или ещё на 45-55 копеек.

Кроме того, о стабильности стоимости топлива на наступившей неделе можно говорить даже несмотря на то, что на мировых рынках начали возрастать цены на «черное золото». Тем не менее, есть информация о том, что цена на автогаз вырастет на пять процентов за неделю, то есть на 50-60 копеек за литр.