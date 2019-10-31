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После предательства Дании США сделали громкое заяление по «Северному потоку-2»

Главная » Последние новости » Новости экономики » После предательства Дании США сделали громкое заяление по "Северному потоку-2"
 
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Соединенные Штаты не изнежили свою позицию по строительству путинского газопровода

Препятствие строительству путинского проекта «Северный поток-2» — это приоритетная задача для американцев. Об этом твёрдо заявил заместитель госсекретаря США Джон Салливан. Дискуссия об этом вопросе поднялась после того, как ранее в Дании пал последний союзник Соединенных Штатов и Украины, информирует enovosty.com/news.

Заместитель госсекретаря заявил о том, что строительство газопровода представляет собой формирование со стороны РФ зависимости для контроля над странами Европейского союза. Окончание строительства второго трубопровода «Северного потока» даст Кремлю мощный рычаг давления. Также, Салливан высказался и о том, что Вашингтон намерен помочь Киеву в этой непростой ситуации. В частности, — с помощью возможной остановки строительства, чтобы не остановился транзит газа через Украину.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 197

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