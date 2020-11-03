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Юрий Гаврилечко: «Локдаун является вредной мерой для экономики»

Главная » Последние новости » Новости экономики » Юрий Гаврилечко: "Локдаун является вредной мерой для экономики"
 
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Из-за увеличения количества заболевших COVID-19 в Украине могут значительно усилить карантин уже с понедельника

С вопросом относительно опасности данной ситуации для экономики и мер, которые предприятия могут предпринять для подготовки к карантинным ограничениям, «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к известному аналитику, соучредителю Ukrainian Think Tank Юрию Гаврилечко, информирует enovosty.com/news.

Юрий Гаврилечко сообщает, что локдаун является вредной мерой для экономики

«Это снижение внутреннего потребления, уменьшение загруженности практически всех предприятий, увеличение расходов компаний на транспортировку своих сотрудников к месту работы. Потому что везде, где можно было поработать удаленно за прошедшие более чем пол года уже все, кто могли, перестроились. Единственное, что спасает от серьезнейшего коллапса, так как это то, что за последние тридцать лет мы, как государство, и наша экономика сильно деиндустриализировались. А сельхозработы уже ведутся не настолько активно, как весной и летом, и не требуют большого количества людей. Так что здесь продолжит страдать наш внутренний рынок, сфера услуг, транспорт и мы будем постепенно приближаться к среднеевропейским показателям падения экономики — свыше 10%

Относительно мер, которые могут предпринять предприятия, то тут сложно сказать. Потому что никакого отношения к здравоохранению и эпидемиологии подобные меры не имеют, а это вопрос политический. Политический вопрос решается политическими методами. Следовательно, для того, чтобы что-то сделать, предприятия должны либо иметь лоббистов своих интересов в парламенте, либо срочно формировать политическую партию, которая будет отражать их интересы. Но, наверное, все-таки что-то можно будет делать уже в следующем созыве парламента. А сейчас важно искать лоббистов в парламенте», — сообщает Юрий Гаврилечко

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 69

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