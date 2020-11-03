В Раде подсчитали, сколько получат от «налога на Google». Кто заплатит?

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Новый налоговый законопроект должен пополнить бюджет на три миллиарда

В Украине рассмотрен проект закона под номер 4184. Речь идёт о так называемом «налоге на Google» которым предлагается обложение налогом крупных транснациональных компаний, которые предоставляют свои услуги в сфере электронной коммерции. Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев назвал две ключевые причины, по которым считают данный законопроект полезным для нашей страны. Первое — это пополнение государственного бюджета на 3 миллиарда гривен. Второе — выравнивания условий работы украинским рекламистам с крупными иностранными конкурентами, информирует enovosty.com/news.

В законопроекте, который в парламенте зарегистрировали вчера, 2 ноября, говорится о том, что электронные услуги, которые компании-нерезиденты поставляют физическим лицам в Украине, будут облагаться НДС в размере 20%.

В документе также говорится о том, что компания-нерезидент должна зарегистрироваться в украинской налоговой как плательщик НДС. Это будет работать в том случае, если за прошлый год компания поставила физическим лицам на территории Украины услуги в сумме в миллион гривен. Если денежный эквивалент услуг ниже, компания может зарегистрироваться плательщиком НДС добровольно.

Также, в законопроекте говорится о том, что если услуги предоставлены украинцам с помощью посредников, то для такого проекта он есть поставщиком. В случае, если посредник тоже является нерезидентом, то он подпадает под действие данной статьи.

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Вместе с тем, из кодекса исключили норму о «налоге на иностранную рекламу». Получается, что украинские юрлица и ФЛПы не будут выплачивать 20 процентов налога при покупке электронных услуг у иностранных компаний.

Отметим, подобный закон с недавних пор действует на территории Российской Федерации. Там НДС выплачиваются такие гиганты как Apple, Google, Microsoft, Netflix, Bloomberg, Alibaba, Booking.com.