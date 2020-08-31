В Украине подорожал картофель и помидоры. Что происходит на рынке

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Несмотря на сбор урожая, в Украине выросли цены на картофель

В Украине несмотря на сезон сбора урожая в цене вырос картофель. Его стоимость за последнюю неделю увеличилась на одну гривну за килограмм. Кроме того, подешевевший ранее помидор опять подорожал. В среднем — на 2-5 гривен за килограмм, информирует enovosty.com/news.

Также, по данным EastFruit, в Украине подорожали морковь, свекла, пекинская и цветная капуста. Вместе с тем, на рынках подешевели огурцы, редис, брокколи и кабачок. Кроме того, в стране упала цена на зелень.

В целом, за неделю до 28 августа цены менялись таким образом:

картофель — от 4-7 до 5-8;

капуста белокочанная – от 3-4, до 2,5-5;

морковь – от 4-5 до 3-5,50;

помидоры – от 5,8 до 5-11;

баклажан – от 6-8 до 6-11.

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Кроме того, за этот период изменилась цена на фрукты и ягоды. В частности, груши, виноград, нектарин и персик подорожал, а бахчевые и яблоки упали в цене. Самый серьезный рост продемонстрировала голубика. Её стоимость увеличилась на 80-90 гривен. Также, на этой неделе украинцы смогли покупать кизил. Его цена составила от 60 до 65 гривен за килограмм.