«Северный поток-2»: Газпром подал в суд на Польшу

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Российский "Газпром" планирует обжаловать в суде штраф на 48 миллионов евро

Российский «Газпром» планирует обжалость в польском суде штраф по делу газопровода Северный поток-2. В августе управление по защите конкуренции и потребителей (UOKiK) в Польше наложило на «Газпром» штраф в 213 миллионов злотых (около 48 миллионов евро). Причина — отсутствие сотрудничества во время антимонопольного расследования в деле строительства российского проекта «Северный поток-2», информирует enovosty.com/news.

Ранее польское управление обвинило российскую, швейцарскую и голландские компании в том, что они финансируют российский проект, не имея для этого юридическое разрешение. Речь идёт о компаниях Газпром, Engie , Uniper, OMV, Shell и Wintershall.

В этом году управление по защите конкуренции и потребителей потребовало от «Газпрома» предоставить документацию, имеющую отношение к делу о контрактах, заключенных дочерней компанией Газпрома с другими компаниями, которые финансируют проект «Северный поток-2».

В UOKiK сообщили о том, что российская компания пару раз не хотели показывать эти документы. В свою очередь, в «Газпроме» сделали заявление о том, что ведомства в рамках расследования попросило предоставить документацию, не связанную с предметом расследования.

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Ранее польское ведомство наложило штраф на швейцарскую компанию Engie. С них взыскали 172 миллионов злотых. В Польша отметили, что остальные компании из списка согласились сотрудничать и оказывать всю необходимую информацию.