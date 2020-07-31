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США хотят ежегодно выделять Украине солидную сумму. На что пойдут деньги?

Главная » Последние новости » Новости экономики » США хотят ежегодно выделять Украине солидную сумму. На что пойдут деньги?
 
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В США предложили каждый год выделять украинцам 300 миллионов долларов

Ряд сенаторов от Демократической и Республиканской партий внес в Сенат США проект закона, которым предполагается систематическое выделение 300 млн долларов в качестве военной помощи для Украины, информирует enovosty.com/news.

Как сообщает авторитетное информагентство, выделенные деньги среди прочего должны пойти на покупку летального оружия для ВСУ. Этот законопроект представлен сенаторами-демократами Бобом Менендесом, Крисом Мерфи и Джином Шахином. Среди авторов есть и республиканцы Джеймс Риш, Роб Портман и Джон Баррассо.

В документе говорится и о том США выделять 4 миллиона долларов для подготовки украинских офицеров. Кроме того, планируется назначение спецпосланника по Украине в качестве представителя Соединенных Штатов Америки на переговорах в «нормандском формате», создание рабочей группы по Украине с соответствующими союзниками из Европы.

Кроме того, сообщается о том, что госсекретарь Майкл Помпео рассказал о том, что в Администрации президента Дональда Трампа не против увеличить поставки летальных вооружений для Украины в оборонном бюджете на следующий финансовый год.

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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