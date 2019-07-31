Родителей в Украине ждут важные перемены. В чем суть?

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости экономики

31.07.2019 г.
11:38В Украине могут снять мораторий на продажу земли
09:00Родителей в Украине ждут важные перемены. В чем суть?
08:46Компании ВИЭ намерены подавать в европейские суды на государство Украина в случае дальнейшего блокирования расчетов на рынке
30.07.2019 г.
16:19Палатный призвал президента поддержать молодежное строительство: необходимо 1,5 млрд гривен для 2 тыс. семей
13:33Европейская бизнес-ассоциация выступила против автоматической индексации тарифов на жд перевозки
11:24У Зеленского приготовились к худшему «газовому» сценарию для Украины
11:15В Украине растут зарплаты и задолженности
Все новости экономики

Аналитика

30.07.2019

Итоги дня: Арест российского танкера, "золотой" хлеб и рост зарплат

Итоги дня: Арест российского танкера, золотой хлеб и рост зарплат
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ по электронным госуслугам, в Госстате констатировали реальный рост зарплат, а суд арестовал задержанный ...
30.07.2019

Арест российского судна в Измаиле и его сомнительные последствия

Арест российского судна в Измаиле и его сомнительные последствия
Новое обострение отношений между Украиной и Россией было инициировано Украиной. Обоснованность этой акции, честно говоря, представляется довольно сомнительной ...
29.07.2019

Итоги дня: Звездное время "Ольхи-М", школа депутатов и огненный ад в Сибири

Итоги дня: Звездное время Ольхи-М, школа депутатов и огненный ад в Сибири
Минобороны показало кадры с новых испытаний высокоточного ракетного комплекса "Ольха-М", депутаты проходят учение в Трускавце, а российская Сибирь стирается ...

Последние новости

31.07.2019 г.
12:12 Гривна все сильнее. Хорошо это или плохо и как теперь с этим жить? - эксперт
12:07 Франция объявила о разработке «космических» пулеметов и лазеров для противодействия кибератакам
11:42 Богдан в ближайшее время объявит об уходе, - источник
11:38 В Украине могут снять мораторий на продажу земли
11:10 Трамп рассказал, почему так активничает в твиттере
10:55 Курс доллара в Украине пробил психологическую отметку
10:36 «Убийцы Кати Гандзюк будут наказаны»: на стене горсовета в Херсоне появилась надпись(ФОТО)
10:23 Автомобиль агента 007, оснащенный встроенными в фары пулеметами, будет выставлен на аукцион
10:06 Корпорация Sony пригрозила поднять цены из-за торговой войны США с Китаем
09:59 Смертельная казнь: В Беларуси второй раз за год расстреляют преступника
09:00 Родителей в Украине ждут важные перемены. В чем суть?
08:52 Известный блогер рассказал, как провалилась “в ноль” попытка дискредитировать Украину в Ливии
08:46 Компании ВИЭ намерены подавать в европейские суды на государство Украина в случае дальнейшего блокирования расчетов на рынке
08:21 Названы десять специальностей с самыми высокими проходными баллами ВНО
08:00 Британские истребители "сцепились" в небе с путинскими самолетом
07:50 "Халява от Adidas": Украинцы угодили в сети мошенников
30.07.2019 г.
23:28 За отказ от прививки от кори - штраф в 2, 5 тыс евро
23:00 Японцы разработали шины, вырабатывающие электроэнергию во время движения
22:34 Звериный оскал. Что произошло с Кремлем - Лилия Щевцова
22:30 Погода в августе будет полна сюрпризов - синоптики
22:00 На Киевщине задержали опасную банду
21:30 Стало известно, когда реконструируют мост Патона
21:00 В столичном метро откажутся от «зеленых» карточек
20:58 В Украине с 2020 года заработает онлайн-сервис "еМалятко"
20:39 В Пакистане произошел теракт: есть погибшие
20:30 В WhatsApp появится интересная функция
20:15 Ожидается, что в моделях iPhone, выпущенных в 2020 году, будет 5G
20:11 В Гонконге опять протесты: активисты требуют "освободить мучеников"
20:00 С Подола на Оболонь будет курсировать речной трамвай
19:37 Associted Press: В бразильской тюрьме во время столкновения между бандами было обезглавлено 16 человек
19:30 Создано устройство, диагностирующее сепсис по капле крови
19:15 В электромобилях Tesla будут транслировать видео Netflix и YouTube
19:09 В аннексированном Крыму автомобиль упал с обрыва на пляж с людьми (ФОТО)
18:48 Reuters: В Китае сообщили, что большинство "студентов" центров перевоспитаний уже вернулись домой
18:19 Стало известно, когда снимут мораторий на продажу земли
18:03 В Украине прогнозируют вспышку дифтерии: как уберечься (ВИДЕО)
17:55 Владимир Воля рассказал о возможных перспективах новой международной площадки для возвращения Крыма
17:27 Трамп поставил Китаю новый ультиматум в торговой войне
17:06 Суд наложил арест на задержанный в Измаиле российский танкер Neyma
16:55 В зоне ЧАЭС задержана группа иностранных сталкеров
16:54 Зачем нищим россиянам ледоколы "по цене золота", - Злой Одессит
16:53 Женщина без пальцев стала одним из лучших ювелиров Великобритании
16:39 На Киевщине во время пожара погибли двое маленьких детей
16:31 Нефедов рассказал, когда заработает новая таможня
16:19 Палатный призвал президента поддержать молодежное строительство: необходимо 1,5 млрд гривен для 2 тыс. семей
16:05 Россия готовится к полномасштабной военной операции против Украины, - эксперт
15:49 Как увеличить продажи интернет-магазина: 3 лайфхака для начинающих бизнесменов
15:40 СБУ разоблачила механизм финансирования боевиков на Донбассе
15:30 Новые тарифы, штрафы для евробляхеров и завершение вступительной кампании: что ждет украинцев в августе
15:25 Маск уже отжимает у Роскосмоса рынок, а россияне все неуместно юморят, - Аnti-colorados
15:19 Японский зонд взял образцы почвы с далекого астероида
15:04 EBA обеспокоена применением автоматической индексации жд-тарифов
15:03 Австралийцы создали чай со вкусом пива
15:00 В оккупированном Крыму на пляжах начали устанавливать заборы с колючей проволокой (ФОТО)
14:48 Стало известно, дефицит каких витаминов провоцирует головные боли
14:45 Samsung будет выпускать смартфоны с тремя дисплеями, расположенными друг над другом
14:35 Борис Джонсон и его подруга стали первой незамужней парой, занявшей официальную резиденцию на Даунинг-стрит
14:30 «Враг нарушает перемирие, обстановка становится критической»: на Донбасс перебросили танки и авиацию ВСУ
14:15 Bild: Россия пытается скрыть атаки на мирных граждан в Сирии
14:10 Шокирующее видео: дорога исчезает во время наводнения в Канаде
Все новости »

Родителей в Украине ждут важные перемены. В чем суть?

Главная » Последние новости » Новости экономики » Родителей в Украине ждут важные перемены. В чем суть?
 
Печать Отправить на почту

 

 

Украинских родителей переводят в Сеть ради избежания «бюрократического ада»

Согласно новому указу президента Украины Владимира Зеленского, в начале следующего года в стране будет работать инновационный проект «єМалятко». По новым правилам, украинские родители и опекуны смогут избежать длинных изнурительных очередей, так как у них появится возможность делать много важных вещей в интернете. Так, вместо 37 документов они подадут онлайн е-заявление и смогут получить десять услуг, информирует enovosty.com/news.

Во время обсуждений в кабинете главы государства, Владимир Зеленский заявил о том, что его приоритетом является упрощение жизни украинцев посредством цифровизации госсуслуг в стране. Чтобы родители с маленькими детьми на руках не должны были стоять очередях, президент пообещал до начала 2020 году убрать любые барьеры перед реализацией проекта «єМалятко».

Согласно планам, с помощью одного электронного заявления родители или опекуны смогут воспользоваться сразу десятью услугами, как вот зарегистрировать место рождения ребенка или же получить пособие по многодетности. Кроме того, в Сети родители смогут назначить  пособие при рождении ребенка; зарегистрировать новорожденного в электронной системе здравоохранения и в в Госреестре физических лиц; получить удостоверение родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи; определить происхождения новорожденного ребенка, родители которого не находятся в браке; определить принадлежности ребенка к гражданству Украины, присвоить ему уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 613

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Выборы 2019
Рада интриг и сюрпризов: Как выглядит портрет ВРУ IX созыва
Медведчук в новой Раде будет в «оппозиционном гетто» - политолог
Возраст новых депутатов: Рада помолодела на семь с половиной лет
Рада интриг и сюрпризов: Как выглядит портрет ВРУ IX созываМедведчук в новой Раде будет в «оппозиционном гетто» - политологВозраст новых депутатов: Рада помолодела на семь с половиной лет
Все Выборы

Аналитика

Итоги дня: Арест российского танкера, "золотой" хлеб и рост зарплат
Арест российского судна в Измаиле и его сомнительные последствия
Итоги дня: Звездное время "Ольхи-М", школа депутатов и огненный ад в Сибири
Особенности приобретения недвижимости в коттеджных городках
Итоги дня: Новые провокации ФСБ, уступки "Газпрома" и страсти вокруг Окружного суда
Итоги дня: Портрет новой Рады, задержанный танкер РФ и подготовка к непростой зиме
«Ты скажи мне, чё ты хошь!» Москва упорно хочет развалить Украину Донбассом
Итоги дня: Позиция Зеленского по Крыму и Донбассу и возвращение украинских моряков
Итоги дня: Воздушные провокации, освобождение последнего регионала и падение цены на газ
Выборы в Раду 2019: прогнозы и оценки экспертов
Все статьи


Читайте также

48% украинских детей в возрасте от 8 до 11 лет засыпают со смартфоном, - Кулеба
 В крымском детском лагере массово отравились дети
На Ровенщине прогремел взрыв: погибли двое детей
 Из-за врачебной ошибки женщина родила не своих детей и отдала их биологическим родителям
Ученые назвали идеальный возраст для рождения детей
 В Одесской области четыре девочки сгорели заживо, пока их мамы спали во дворе
Украинцев с детьми ждут совершенно новые правила развода
 Учёные рассказали, что невнимательных детей ждёт низкая зарплата в будущем
Загрузка...

Армия

Бронетранспортер RG-33 (США)
Боевая разведывательная машина FV107 Scimitar (Великобритания)
Противотанковый ракетный комплекс BGM-71 «Тоw» (США)
Вертолет VV2
Вся армия    >>

Новости экономики

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Лоукостер Ryanair опять неприятно удивил пассажиров (4243)

Перерасчет пенсий в Украине: кому и насколько повысят выплаты (2482)

Исчезнут духи и кремы: Украинскую косметику ждет революция (2085)

Эксперт указал на хитрый план "Газпрома", угрожающий энергетической катастрофой и назвал опасное время (1985)

Украинцы скупают недвижимость в Польше (1941)

"Не нужно изобретать велосипед": Экономист рассказал, как изменить экономику Украины (1712)

Мир на пороге большого кризиса. Как цунами отобразится на украинцах (1558)

"Это вызывает панику": Источники рассказали об ударе Дании по путинскому проекту (1441)

Окончание газового контракта с РФ: "Нафтогаз" обратил взор в сторону Катара (1425)

Важно знать: "Слуга народа" пояснил, что будет с рынком земли, пенсионной, медицинской и образовательной реформами (1157)

Персоны

Олег
СКРИПКА
Олесь
ДОНИЙ
Виктор
ПИНЗЕНИК
Владимир
ОРЛОВ
Все персоны    >>

Публикации

Как интернет-площадки защищают покупателей и продавцов друг от друга

Как изменения в миграционной программе Кипра повлияют на инвесторов: мнения экспертов

Мнения
Путин неудачно поиграл в Хрущева

Путин неудачно поиграл в Хрущева

Если принципиально поставить перед собой такую цель – испугать ежика голой попой вполне даже возможно. И ежик действительно будет в шоке. Возможно переживет ...
Новости компаний

Новостройки в Броварах «Квартал Аллей» — один из самых перспективных и масштабных проектов во всей Киевской области

Особенности бойлеров Атлантик

Критерии выбора холодильника



Рынок земли


Нужна помощь

Последние новости в соцсетях


Новости партнеров

bigmir)net TOP 100

Фото недели

Впечатляющие ретрофотографии со дна озера

Все фото »

 