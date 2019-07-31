Родителей в Украине ждут важные перемены. В чем суть?

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Украинских родителей переводят в Сеть ради избежания «бюрократического ада»

Согласно новому указу президента Украины Владимира Зеленского, в начале следующего года в стране будет работать инновационный проект «єМалятко». По новым правилам, украинские родители и опекуны смогут избежать длинных изнурительных очередей, так как у них появится возможность делать много важных вещей в интернете. Так, вместо 37 документов они подадут онлайн е-заявление и смогут получить десять услуг, информирует enovosty.com/news.

Во время обсуждений в кабинете главы государства, Владимир Зеленский заявил о том, что его приоритетом является упрощение жизни украинцев посредством цифровизации госсуслуг в стране. Чтобы родители с маленькими детьми на руках не должны были стоять очередях, президент пообещал до начала 2020 году убрать любые барьеры перед реализацией проекта «єМалятко».

Согласно планам, с помощью одного электронного заявления родители или опекуны смогут воспользоваться сразу десятью услугами, как вот зарегистрировать место рождения ребенка или же получить пособие по многодетности. Кроме того, в Сети родители смогут назначить пособие при рождении ребенка; зарегистрировать новорожденного в электронной системе здравоохранения и в в Госреестре физических лиц; получить удостоверение родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи; определить происхождения новорожденного ребенка, родители которого не находятся в браке; определить принадлежности ребенка к гражданству Украины, присвоить ему уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре.