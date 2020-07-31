До 22 тысяч: Медикам «скорой» существенно поднимут зарплату

Главная » Последние новости » Новости экономики » До 22 тысяч: Медикам "скорой" существенно поднимут зарплату До 22 тысяч: Медикам "скорой" существенно поднимут зарплату

Закрыть Отправить

Главу Минздрава возмутило то, что медики получают зарплату меньше, чем кассиры

В 2021 году работники экстренной медпомощи будут получать зарплаты, существенно выше, чем сейчас. С таким заявлением выступил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. По его слова, на сегодня зарплата водителя на «скорой» не превышает 4200 гривен. Диспетчер получает до шести тысяч гривен, врач — не более семи тысяч. Глава ведомства отметил, что тот факт, что люди, от которых зависят жизни, получают зарплату меньше, чем кассиры и другие работники без высокой квалификации, является недопустимым, информирует enovosty.com/news.

Именно потому, по словам министра здравоохранения, в следующем году водители будут получать от 10 до 12 тысяч гривен, диспетчер — от 11 до 13 тысяч, фельдшер — до 16 тысяч, врач — до 22 тысяч гривен в месяц.

Напомним, на финансирование экстренной медицинской помощи в 2020 году украинское правительство выделило дополнительные 1,26 миллиардов гривен.

Читайте: Кабмин прогнозирует рост ВВП на 4,6% в 2021 году