Жінкам, що виховали більше трьох дітей, хочуть дозволити раніше виходити на пенсію

Главная » Последние новости » Новости экономики » Жінкам, що виховали більше трьох дітей, хочуть дозволити раніше виходити на пенсію Жінкам, що виховали більше трьох дітей, хочуть дозволити раніше виходити на пенсію

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Жінки, які виховали більше трьох дітей, повинні виходити на пенсію у 55 років

Комітет ВРУ з питань соцполітики та захисту прав ветеранів порекомендував включити до порядку денного сесії проєкт Закону про внесення змін до статті 115 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» щодо призначення пенсій багатодітним матерям (№4035). Автори — народні депутати України від ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко і Михайло Цимбалюк.

Перший заступник голови профільного комітету Михайло Цимбалюк заявив про те, що сьогодні жінкам, які народили та виховали п’ятеро і більше дітей, призначається пенсія у 50 років. В той же час жінкам, що народили і виховали троє та четверо дітей, подібних пільг не передбачено, і це, на його думку, — несправедливо

Законопроєкт, який запропонували у «Батьківщині», спрямований на підвищення захисту жінок, що народили та виховали троє і четверо дітей, і передбачає, що їм можна призначити пенсію у 55 років

Відмітимо, багатодітні родини в Україні мають пільги по оплаті комунальних послуг, пільги зі сплати податків, пільги при оплаті освіти дітей, при купівлі ліків, при отриманні житла. Окрім того, жінка, якій присвоєно звання «Мати-героїня», має право на одноразову виплату в розмірі десяти прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

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