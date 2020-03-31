Стало известно, как изменится цена на бензин в Украие

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Цена бензина может быть снижена примерно на пять гривен за литр

Аналитические агентства сообщили о том, что цены на бензин из-за падения мировых цен на нефть могут снизиться на 3-5 гривен за литр. В сообщении Антимонопольного комитета говорится о том, что сейчас имеется потенциал к ещё большему снижению стоимости топлива в стране. Так, для бензина марки А-95 оправданной считается цена примерно на три-пять гривен ниже существующей, информирует enovosty.com/news.

Кроме того, в сообщении говорится о том, что завтра АМКУ проведет встречи с главами самых крупных украинских сетей АЗС. В комитете рассчитывает, что встреча посодействует очередному шагу на пути к снижению розничных цен на высокооктановые бензины и дизельное топливо до того уровня, который будет отражать реальную конкуренцию.

Отметим, в начале этой рабочей недели баррель нефти марки WTI подешевел до двадцати долларов и это падение нельзя назвать окончательным.