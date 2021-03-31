Какие бесплатные стоматологические услуги получат украинцы

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Стоимость анестезии компенсируют в Нацслужбе здоровья (НСЗУ)

С 1 апреля в Украине обновят программу медгарантий для граждан. Среди прочего, украинцам не придется оплачивать некоторые стоматологические услуги, так как средства за них будут брать у государства. Деньги будут перечислены на счета медицинских учреждений. Изменения утверждены в постановлении КМУ под номером 133 от 15 февраля 2021 года.

Согласно обновленной программе, взрослые пациенты смогут получить срочную стоматологическую помощь при необходимости снять острую боль. Кроме того, бесплатно будет оказана помощь в тех случаях, если есть угроза для жизни человека.

Также, за счет государства покрываться будет плановая стоматология для детей до совершеннолетия, не учитывая протезирование и услуги ортодонта.

Кроме того, бесплатно в клиниках можно пройти первичный осмотр с оценкой состояния.

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Отметим также, что с завтрашнего дня на 2 000 гривен увеличатся тарифы на роды. За кесарево сечение и за физиологические роды Нацслужба здоровья (НСЗУ) будет перечислять украинским больницам 10 382 гривен.

Отметим, несмотря на все новшества, украинские пациенты массово жалуются на массовые поборы в медучреждениях.