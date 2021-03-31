Топ-новости   за 24 часа

Новости экономики

31.03.2021 г.
13:08Валютный кризис: Турецкая лира рухнула после призыва Эрдогана сбрасывать доллары
13:06КМУ запретил ввоз ряда товаров из РФ
11:53Какие бесплатные стоматологические услуги получат украинцы
11:32В Минфине признали, что Украине некомфортно без денег МВФ
11:16В НАТО заявили о "необычном пике активности" ВВС РФ
09:46МВФ улучшит прогноз по восстановлению глобальной экономики
30.03.2021 г.
17:58Большая приватизация должна принести в бюджет страны порядка 12 млрд грн, - Корниенко (ВИДЕО)
Все новости экономики

Аналитика

26.03.2021

Проблемы реформы здравоохранения: почему врачи массово уезжают из Украины

Проблемы реформы здравоохранения: почему врачи массово уезжают из Украины
Украинская властно-олигархическая верхушка во все периоды постсоветской истории наплевательски относилась к человеческим ресурсам страны. Сейчас мы наблюдаем ...
23.03.2021

Рынок земли в Украине: чернозем на вывоз?

Рынок земли в Украине: чернозем на вывоз?
В Раде наступил финальный этап подготовки к дерибану земли сельскохозяйственного назначения, в связи с чем началось второе чтение законопроектов из так ...
21.03.2021

Война за "Мотор Сич". Страдает опять Украина

Война за Мотор Сич. Страдает опять Украина
Запорожское авиадвигательное предприятие "Мотор Сич" стало мотором в глобальных разборках США и Китая. В числе главных пострадавших, как и водится, оказалась ...

Последние новости

31.03.2021 г.
13:08 Валютный кризис: Турецкая лира рухнула после призыва Эрдогана сбрасывать доллары
13:06 КМУ запретил ввоз ряда товаров из РФ
13:00 Volkswagen представил первые изображения купе-кроссовера Taigo
12:49 Год локдауна: в Великобритании почтили память умерших от COVID-19 (ФОТО)
12:42 В Украину пришла весна: синоптики сделали прогноз погоды
12:01 В ОП прокомментировали обсуждение "нормандской тройкой" ситуации на Донбассе
11:53 Какие бесплатные стоматологические услуги получат украинцы
11:32 В Минфине признали, что Украине некомфортно без денег МВФ
11:16 В НАТО заявили о "необычном пике активности" ВВС РФ
10:41 Эксперты рассказали, что будет с долларом к лету
10:22 Киев и область охватили масштабные пожары. Причины и подробности
09:55 COVID-19: В Украине побит печальный рекорд
09:53 Убийство 19-летней студентки во Львове. Все подробности (ФОТО)
09:46 МВФ улучшит прогноз по восстановлению глобальной экономики
09:27 Главный инфекционист страны объяснила, что не так со статистикой COVID
09:17 Меркель и Макрон обговорили с Путиным войну на Донбассе без Зеленского
08:56 Есть надежда на более оптимистичный сценарий: В НАН оценили коронавирусную ситуацию в Украине
08:54 Xiaomi инвестирует миллиарды в интеллектуальные электрокары
08:45 "Самое большое антитело в мире": Почему после "секретной" прививки лицо Путина натянуло на череп Валерия Леонтьева? - мнение
08:40 "Риск Третьей мировой": Эксперт предупредил о масштабном конфликте с участием Индии, Китая и России
08:31 "Мы не паникуем": Ляшко рассказал о ситуации с вакциной для украинцев
08:25 Хакеры РФ похитили письма чиновников Госдепа США, - источники
08:00 Китай анонсировал начало работ над новым стелс-истребителем
07:45 У Дональда Трампа появился личный сайт для общения со сторонниками
07:30 В США на 3D-принтере создали самое идеальное жилье для карантина
07:15 Фармкомпанію оштрафували на 2,7 мільйона євро, визнавши винною в обмані і ненавмисному вбивстві
07:00 Рекордное число туристов приехало посмотреть на извержение вулкана в Исландии (ФОТО)
30.03.2021 г.
22:00 В Україні підвищили деякі штрафи для водіїв: за що будуть карати
21:59 В Арктике олени оригинально водили хоровод (ФОТО)
21:38 Китай и Иран подписали соглашение о сотрудничестве, - Fox News
21:17 СБУ заблокувала підпільне виробництво і збут фальсифікованого пального
20:58 Канада приостановила вакцинирование AstraZeneca тех, кто младше 55 лет, - Associated Press
20:38 Стало известно, какие предприятия нельзя приватизировать
20:18 Шмыгаль дал важное поручение МИД по туризму в условиях пандемии
20:09 "Двери стерпят! Главное, чтобы украинские души излечились», Верещук о погроме на Банковой (ВИДЕО)
19:48 Ослабление карантина в США увеличивает преимущество в восстановлении экономики, - Reuters
19:36 Железняк опроверг слухи о кризисе и расколе в партии «Голос» (ВИДЕО)
19:18 Символом Зеленского на посту президента станут разрисованный двери, - Геращенко (ВИДЕО)
18:57 Россия должна знать, у нас есть план экстренной мобилизации в случае эскалации конфликта, - Верещук (ВИДЕО)
18:34 Зеленский должен воевать с Путиным, а не с оппозицией, - Геращенко (ВИДЕО)
18:25 Первые в мире: Рада приравняла электронные паспорта к обычным
17:58 Большая приватизация должна принести в бюджет страны порядка 12 млрд грн, - Корниенко (ВИДЕО)
17:57 Россия стягивает войска к украинской границе, – Хомчак
17:48 В Україні розблокували велику приватизацію
17:40 Верховная Рада разблокирует большую приватизацию, - Железняк (ВИДЕО)
17:28 ЗСУ отримали партію бойових машин піхоти БМП-2 (ФОТО)
16:58 Австрія надає потужну гуманітарну допомогу для Донбасу
16:28 Польская нефтегазовая компания PGNiG подписала меморандум с "Нафтогазом"
16:02 Рада одобрила выплату компенсации ФОПам
15:00 Україна суттєво збільшила експорт вітчизняного проса
14:20 У одному з міст Єгипта з’явилися українські трамваї
14:00 Компания Boston Dynamics представила нового робота для работы на складах (ФОТО)
13:41 В Украине резко потеплеет
13:40 В центре столицы установили уникальный светофор: чем он необычен (ФОТО)
13:39 На Прикарпатье прооперировали ребенка с COVID: Врач рассказал об опасной патологии
13:20 В Канаде произошло массовое ДТП: столкнулись около 70 автомобилей (ФОТО)
13:17 Ресторанный бизнес в Украине потерял почти 6 млрд грн из-за карантина
13:04 СБУ разоблачила коррупционную схему пользования землями Минюста
13:00 В Україні планують ввести новий механізм розмитнення авто: подробиці
12:55 Ракетно-космическое КБ “Южное” и завод “Южмаш” практически не работают
12:46 Ученые научили искусственный интеллект определять рассеянный склероз по походке (ВИДЕО)
12:35 Система здравоохранения Украины справляется с нагрузкой, - Ляшко
12:31 В Италии обнаружили почти 30 млн "подпольных" доз вакцины AstraZeneca
12:30 В Европе чрезвычайно ужесточили карантин: такие запреты украинцам и не снились
12:22 Как получить украинцам вакцину от коронавируса вне очереди: условия
12:07 В МВФ раскритиковали налоговую амнистию Зеленского
12:00 В Украине будут производить препарат от коронавируса
12:00 Во дворе столичной многоэтажки создали настоящую сказку (ФОТО)
11:49 Опубликован рейтинг самых популярных автомобилей в Украине
11:41 В Польше хотят ввести пенсии для собак и лошадей
11:36 Беларусов будут увольнять с работы за призывы к забастовкам
11:26 Трамп пришел на чужую свадьбу и вместо поздравлений начал критиковать Байдена
11:22 Готовы к разным сценариям: Как ВСУ помешают РФ пробить коридор в Крым, - Хомчак
11:17 Ученые рассказали о последствиях от коронавируса для мозга
11:04 Кипр разрешил въезд украинским туристам без спецразрешения
10:55 Visa первой из крупных платежных систем провела криптовалютную транзакцию
10:53 США первый раз показали результаты вакцинации Pfizer и Moderna
10:48 Украина теряет на схемах по уклонению от уплаты налогов около 8 млрд долларов
10:38 Украина сможет производить около 5,5 млрд кубометров "зеленого" водорода
10:29 Украина теряет миллиарды из-за нелегальных АЗС
10:27 Приватбанк грозится отключить Apple Pay и Google Pay
10:15 В Кабмине хотят запустить речные туристические маршруты в Канев и Чернобыль
Все новости »

Какие бесплатные стоматологические услуги получат украинцы

Главная » Последние новости » Новости экономики » Какие бесплатные стоматологические услуги получат украинцы
 
Печать Отправить на почту

 

 

Стоимость анестезии компенсируют в Нацслужбе здоровья (НСЗУ)

С 1 апреля в Украине обновят программу медгарантий для граждан. Среди прочего, украинцам не придется оплачивать некоторые стоматологические услуги, так как средства за них будут брать у государства. Деньги будут перечислены на счета медицинских учреждений. Изменения утверждены в постановлении КМУ под номером 133 от 15 февраля 2021 года.

Согласно обновленной программе, взрослые пациенты смогут получить срочную стоматологическую помощь при необходимости снять острую боль. Кроме того, бесплатно будет оказана помощь в тех случаях, если есть угроза для жизни человека.

Также, за счет государства покрываться будет плановая стоматология для детей до совершеннолетия, не учитывая протезирование и услуги ортодонта.

Кроме того, бесплатно в клиниках можно пройти первичный осмотр с оценкой состояния.

Читайте: Британский стоматолог назвал простой способ защитить себя от коронавируса

Отметим также, что с завтрашнего дня на 2 000 гривен увеличатся тарифы на роды. За кесарево сечение и за физиологические роды Нацслужба здоровья (НСЗУ) будет перечислять украинским больницам 10 382 гривен.

Отметим, несмотря на все новшества, украинские пациенты массово жалуются на массовые поборы в медучреждениях.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 159

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 



Аналитика

Губернатор от «Лиги смеха» может создать в Виннице «лигу коррупции»
Проблемы реформы здравоохранения: почему врачи массово уезжают из Украины
Рынок земли в Украине: чернозем на вывоз?
Война за "Мотор Сич". Страдает опять Украина
Годовщина оккупации Крыма Россией: как Украина намерена возвращать украденное
Роман Безсмертний: Вживаючи кроки на блокування достовірної інформації про події на фронті, нове політичне керівництво України фактично наносило шкоду ЗСУ
Электротяжмаш как пример развала энергетического машиностроения Украины
Владимир Фесенко: Разумкову надо очень точно выбрать момент, когда он окончательно разорвет отношения с командой Зеленского
Кариатида с миром на плечах: Известные украинки рассказали, кто такая Современная Женщина
Проблемы глобальной экономики: спекулятивное повышение цен без реального экономического роста
Все статьи





Читайте также

В Испании приняли закон об эвтаназии, - Associated Press
 Британский стоматолог назвал простой способ защитить себя от коронавируса
Малый бизнес во всем мире борется с последствиями пандемии, - Associated Press
 В Австралии мужчина погиб после нападения акулы, - Fox News
Кличко рассказал о ситуации с COVID-19 в столице
 Украинские медики будут бесплатно консультировать по COVID-19: подробности
В Португалии инспекторы миграционной службы жестоко убили украинца
 Нацполиция открыла два уголовных производства по факту беспорядков в Новых Санжарах

Армия

Самолет Су-27
Беспилотный летательный аппарат А-5 «Орлан»
Самолет истребитель BAE Harrier II GR5 / GR7 / GR9 (Великобритания)
Зенитно-ракетный комплекс Mistral (Франция)
Вся армия    >>

Персоны

Клинтон
Хиллари
Парубий
Андрей
Юрий
Голик
Разумков
Дмитрий
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Какие автомобили потребляют меньше топлива: Обзор рынка

Что движет солнце и светила: Самые красивые истории любви


Мнения
Пираты Путина. Кому достался Керченский мост
Виталий Портников

Пираты Путина. Кому достался Керченский мост

Столько, сколько Путин будет президентом, и столько, сколько Крым будет аннексирован, они и будут зарабатывать.
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Какие автомобили потребляют меньше топлива: Обзор рынка (21317)

Курьез дня: в Черновцах картошку и лук продают прямо с капота лимузина (ФОТО) (7964)

"Ситуация очень сложная": В Киеве из-за конфликтов с пассажирами могут остановить маршрутки (7522)







работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube



Колесом по бездорожью

help



Фото недели

Все фото »

bigmir)net TOP 100

 