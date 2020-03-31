Егор Киян рассказал о влиянии принятия закона о рынке земли на ситуацию в стране

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Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №2178-10 о рынке земли

С вопросом относительно влияния принятия закона о рынке земли на экономическую ситуацию в стране «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к аналитику по экономическим вопросам Международного центра перспективных исследований Егору Кияну, информирует enovosty.com/news.

Егор Киян сообщает, что данный момент рано делать какие-то выводы

«Потому что обычно на бумаге пишется одно, а когда реализуется, то в результате может быть совсем по-другому. Например, когда у нас запускался рынок электроэнергии, то говорилось, что запуск рынка позволит снизить цены для промышленных предприятий. А получилось так, что цена в среднем поднялась на 20%. И когда продавали электроэнергию, то в первые дни цена была максимально возможной и не повышалась только потому, что Кабинетом министров было внесено ограничение на максимальную стоимость кВт энергии. Сейчас с рынком земли точно так же. То есть, возможно, необходимо будет осуществить какие-то оперативные методы и внести какие-то ограничения, которые будут уже вырабатываться в течении года.

Сам рынок земли будет открыт и запущен в середине 2021 года. Соответственно, время еще есть. И то, что сейчас утвердили, и то, что потом окажется на практике, являются совершенно разными вещами. Поэтому в этой сфере необходимо постоянно поддерживать диалог и мониторинг. Также важно установить какие-то предохранители для того, чтобы потом не было каких-то непредвиденных ситуаций.

Относительно влияния принятия закона на экономику, то в этом году принятие закона вряд ли повлияет на ситуацию в стране. Максимум, это то, что мы выполнили одно из условий МВФ. Соответственно, к нам будут более лояльнее относиться. И теоретически у нас есть возможность заручиться более широким кругом инвесторов, которые будут поддерживать Украину. Также у нас есть возможность получить от МВФ какие-то средства. Но самый главный вопрос состоит в том, что нам надо выработать какую-то сильную позицию, которую можно использовать при переговорах с иностранными представителями, стейкхолдерами и т.п, в том числе и с МВФ. По принципу, мы выполнили все необходимые условия, а теперь, пожалуйста, предоставьте нам кредит.

Также нам важно договориться о реструктуризации долгов. Потому что сейчас такое время, когда создаются лояльные условия для того, чтобы у нас была более сильная позиция для переговоров. В результате, возращение долгов нам должны отсрочить. В частности, в 2020 году Украина должна осуществить выплаты в размере 400 млрд грн. Из них 160 млрд грн предусмотрено выплат по внешнему долгу, в том числе включая МВФ. Поэтому если мы сможем договориться с МВФ о реструктуризации долгов опираясь на то, что мы выполнили требования, то нам это освободит немного денежных ресурсов. И мы сможем отправить средства или на поддержание экономики или на борьбу с коронавирусом. Однако, к сожалению, пока такие разговоры со стороны власти не ведутся.

И пока можно сказать, что в 2020 году прямого экономического влияния принятия закона на состояние страны не будет. Потому что рынок запускается в 2021 году. Но тем не менее, будет непрямое влияние относительно того, что мы сможем заручиться поддержкой более широкого круга финансовых организаций, институций и других партнеров», — сообщает Егор Киян