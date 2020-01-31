Стало известно, когда мир слезет с газовой иглы

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Уже в 2040 году возобновляемая энергетика сможет перегнать газовые станции

Эксперты Информационного энергетического агентства Соединенных Штатов Америки полагают, что уже в 2040 году возобновляемая энергетика сможет обогнать по генерации газовые электростанции. Такие прогнозы можно считать консервативными, так как сделаны они только с учётом нынешних законодательных актов, информирует enovosty.com/news.

Прогнозы экспертов показывают, что через пять лет цена электричества от наземных ветровых ферм и солнечных батарей (а это сейчас самые популярные возобновляемые источники), равны киловатту, который вырабатывается на тепловых электростанциях. Но в этот период «голубое топливо» всё ещё будет отыгрывать большую руль и в торговле, и в энергетике.

Но в будущем альтернативная энергетика будет всё больше вытеснять другие энергетические решения. Угольные электростанции и АЭС прекратят работать уже в 2030 году. Некоторые из них останутся и проработают примерно до 2050 года.