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Общее собрание акционеров «Мотор Сич» 31 января сорвано действиями СБУ и других украинских госорганов (ФОТО, ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости экономики » Общее собрание акционеров «Мотор Сич» 31 января сорвано действиями СБУ и других украинских госорганов (ФОТО, ВИДЕО)
 
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Внеочередное общее собрание акционеров «Мотор Сич» 31 января 2021 года было сорвано из-за активного противодействия украинских государственных органов. После санкций в ход пошли титушки, СБУ, Нацгвардия и депутаты из фракции Зеленского

Введенных против Skyrizon 29 января санкций с заморозкой активов показалось недостаточно. Как и заявления Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Не замечавшая нарушений на протяжении многих лет Нацкомиссия (отсутствие легитимных органов управления, не проведение собраний акционеров, невыплата дивидендов, несоответствие устава компании обновленному законодательству) вдруг выступила с публичным заявлением (что само по себе — редкое для нее явление) о «грубых нарушениях при организации собрания». Как и санкции СНБОУ, инициированные СБУ, ведомство Тимура Хромаева не пояснило в чем, по ее мнению, состоят нарушения, но заявило, что собрание незаконно, и пообещало предпринять «законные меры для защиты прав инвесторов».

Чтобы гарантированно сорвать собрание акционеров утром к заводу были стянуты силовые спецподразделения СБУ и бойцы Нацгвардии. Бойцы Службы безопасности первыми постучались в двери административного здания, где можно было провести собрание акционеров, и начали их выбивать. Никого из акционеров на месте не было, поскольку введенные в пятницу санкции сделали собрание бессмысленным, а СБУ лишь провела демонстрацию, как вела бы себя в случае, если бы акционеры все же собрались.

В этот же день СБУ обнародовала сообщение, что проводит следственные действия в рамках уголовного производства о незаконном собрании акционеров, которые санкционированы столичным Шевченковским райсудом. Ранее хозяйственный суд Запорожской области отклонил веерные спам-иски со схожими требованиями, которыми также была предпринята попытка сорвать проведение общего собрания акционеров и запретить любые регистрационные действия в отношении «Мотор Сич», если акционерам все же удастся провести собрание. СБУ предприняла аналогичный юридический шаг: она потребовала арестовать акции — это сделало невозможным проведение собрания акционеров и голосование. Но на тот случай, если бы акционеры «Мотор Сич» все же нашли способ провести собрание и проголосовать, СБУ загодя добилась судебного запрета на внесение любых изменений в госреестры, чтобы исключить возможность официальной легитимизации решений общего собрания акционеров. В своем ходатайстве к суду СБУ сослалась на уголовное дело под номером 22017000000000272 от 06.07.2017 года — оно на протяжении более трех лет до проведения общего собрания акционеров 31 января 2021 года не расследовалось Службой. Это уголовное дело к нынешнему времени уже стало поводом для возбуждения уголовного дела против СБУ Государственным бюро расследований — действия СБУ сочли противозаконными, а китайские акционеры «Мотор Сич» официально обрели статус потерпевшей стороны от противозаконных действий СБУ.

Роль сотрудников «Мотор Сич» вместо 10-20 тысяч заводчан выполняла группа спортивных юношей с транспарантами.

Общее собрание акционеров «Мотор Сич» 31 января сорвано действиями СБУ и других украинских госорганов (ФОТО, ВИДЕО)

Общее собрание акционеров «Мотор Сич» 31 января сорвано действиями СБУ и других украинских госорганов (ФОТО, ВИДЕО)

У одного из участников немногочисленного пикета во время мероприятия случайно слетела с лица защитная маска, и местные журналисты узнали в лицо участника одной из парамилитарных радикальных группировок — 21-летний спортсмен Дмитрий Ивченко, исповедующий идеи радикального национализма и связанный с группами АЗОВ и «Национальный корпус».

Благодаря этому казусу стало ясно, что юные боевые радикалы, исполняющие на пикете роль заводчан, оказывают поддержку в акции бойцов Службы безопасности Украины по захвату здания, где планировалось проведение собрания акционеров «Мотор Сич».

В качестве тяжелой артиллерии на место пригнали малоизвестных депутатов из числа президентской парламентской фракции «Слуга народа»: Арсений Пушкаренко, Юлия Яцык, Максим Пашковский, Евгений Шевченко, Артем Кунаев, Геннадий Касай. Депутаты не смогли внятно пояснить целей своего присутствия у здания, где можно было провести собрание акционеров «Мотор Сич». Депутаты ссылались на некое обращение трудового коллектива, который вместо 10-20 тысяч заводчан представляли пара десятков боевиков-титушек. «К нам обратился трудовой коллектив «Мотор Сичи». Есть решение СНБО, наложены Указом Президента санкции. Мы приехали осуществить парламентский контроль в рамках наших полномочий», — пришлось объясняться за всех присутствующих депутатов Арсению Пушкаренко. Депутаты не владели четкой информацией, что должно происходить в этот день в этом здании, куда они прибыли.

Как известно, 31 января акционеры ПАО «Мотор Сич» планировали провести внеочередное собрание. Его инициировали акционеры «Мотор Сич» Skyrizon Aircraft Holdings Limited китайских инвесторов и компания «МС-4» украинского бизнесмена Александра Ярославского. Проведение собрания было поддержано собственниками 80% акций, которые на протяжении нескольких лет не получают дивидендов и полностью устранены от управления компанией — такое положение вещей существует из-за арестов, которые наложены на акции компании по инициативе СБУ. 29 января было обнародовано инициированное СБУ решение СНБОУ, утвержденное указом президента Украины о заморозке активов Skyrizon, одного из акционеров «Мотор Сич». В эти же дни лица, подконтрольные бывшему собственнику завода Вячеславу Богуслаеву, для срыва собрания акционеров атаковали суды веерными спам-исками.

Источник: КП в Украине

 


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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