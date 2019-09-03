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Как менялась стоимость борща Гройсмана и что будет с борщом Гончарука?

Главная » Последние новости » Новости экономики » Как менялась стоимость борща Гройсмана и что будет с борщом Гончарука?
 
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Эксперт называет борщ именами премьеров, так как именно от них зависит стоимость продуктов

Экономист Алексей Дорошенко рассказал о том, что последний год был не самый лучший для любителей известной национального блюда. Кроме того, он рассказал о том, как менялась стоимость ингредиентов «борща Гройсмана», информирует enovosty.com/news.

Эксперт считает, что борщ можно называть по фамилии Премьер-министров, так как именно от них зависит цена на продукты из которых готовится борщ. И хотя председатель предыдущего правительства ушел, но именно от Владимира Гройсмана зависела количество борща, который себе могли позволить на обед украинцы на заработную плату или пенсию.

Дорошенко рассказал о том, что за год постный борщ подорожал на 22 процента, а мясной — на девять. В то же время средняя зарплата в стране, по данным статистики, выросла на 18%, поднявшись с 9141грн, в июне прошлого года, до 10783грн. В июне 2019 Минимальная оплата труда выросла на 12%, с 3723грн до 4173грн. Подавляющее число пенсионеров, а именно те, кто вышел на заслуженный отдых по возрасту, стали получать за год на 17% больше. На 1 июля 2018 это было в среднем 2579грн в месяц, а на 1 июля этого года — 3009грн.
Мы взяли самый простой рецепт борща: свинина — 600гр, картофель и свекла — по 500гр, капуста — 300гр, морковь и лук — по 200гр, вода — 3 л, лавровый лист, соль, черный перец — по вкусу, сметана 15% — 200гр, головка чеснока — 50г.

Полкилограмма картофеля в 2018 году обходилось в 4 грн, а за год — 7,6грн. Картофель подпрыгнула аж на 90%.
По полкило свеклы правили в июле прошлого года — 5,2грн, а в 2019р — 5,7грн. Цена выросла на 10%.
300гр капусты прошлого года продавались в среднем по 2,4грн, а в этом — 2,7грн, или на 12% дороже.
Морковь, 200гр. В 2018 году 200 грамм стоили 5,2грн, в 2019 году — 3,3грн. Покупаем на 36% дешевле.
Лук, 200гр. 2018р — 1,4грн, 2019р — 2,4грн. Рост за год произошло на 71%.

Читайте: Пришло время молодого борща. Цены падают

По 200гр сметаны надо было отдать год назад 10,4грн, а сейчас — 11,7грн. За год стоимость повысилась на 12%.

Немного чеснока к борщу в июле прошлого года обходилось в 1,9грн, в июле этого года — 2,9грн. А это + 53% к прошлогодней цены.

Поскольку многие себе не могут позволить покупать мясо, то последний год был не самый лучший для любителей известной национального блюда. Многие стали вегетарианцами поневоле, а сейчас даже постный борщ не по карману.

Читайте: Борщ для мажоров: Эксперт рассказал, как изменилась цена любимого блюда

За год стоимость вегетарианского борща выросла на 22%, или на 4,5грн. Это блюдо на июль 2019 обходится в 24,6грн, тогда как в прошлом году стоила 20,1грн.

За год стоимость борща с мясом выросла на 9%, или на 9 грн. Это блюдо по состоянию на июль 2019 обходится в среднем в 108,1грн, тогда как по состоянию на прошлый год стоила 99,1грн.

В конце года мы сможем посчитать борщ имени Алексея Гончарука, поскольку стоимость овощей зависит от действий или бездействия профильных министерств. Поэтому по индексу борща сможем дать оценку экономическому блоку Кабинета Министров. Вкус борща Гройсмана и Гончарука будет одинаковый, конечно если не будет горчить мнение о том, что могли и раньше разобраться с борщом.


Автор: Оксана Ельченко
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