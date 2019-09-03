Игорь Чаленко рассказал об основных драйверах украинской экономики

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что Кабмин намерен обеспечить рост экономики в ближайшие несколько лет за счет притока прямых иностранных инвестиций и увеличения продуктивности труда

С вопросом относительно влияния этих драйверов на украинскую экономику «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту, главе Центра анализа и стратегий Игорю Чаленко, информирует enovosty.com/news.

«Если мы будем говорить о повышении продуктивности труда, то мы должны сразу осознавать последствия этого процесса, а именно сокращение рабочих мест на существующих предприятиях. Потому, что очевидно, что если предприятие будет от каждого работника требовать больше продуктивности, то, соответственно, оно будет сокращать штат.

Относительно иностранных инвестиций, то Украина на сегодня уже подготовила всю нормативную базу для проведения большой приватизации и, соответственно, мы уже ждем, когда наконец-то Фонд госимущества начнет выставлять большие предприятия по типу Энергоатома, Одесского припортового завода и другие большие предприятия на аукционы.

Но, по моему мнению, на сегодня говорить о том, что прямые иностранные инвестиции пойдут в Украину с новой силой пока преждевременно, поскольку пока еще новая власть не показала работу, точнее говоря еще нет принятых конкретных законопроектов, касающихся экономического развития. То есть на сегодня, мы имеем очень много планов, они очень обнадеживающие, в частности озвученные президентом Украины на совещании и премьер-министру, главе Верховной Рады и правоохранительным органам. Это действительно очень многообещающие изменения в стране/

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Но я думаю, что все-таки бизнес будет ожидать и, как минимум, возьмет паузу на квартал и посмотрит, насколько эти обещания начнут реализовываться. Если прогресс будет, то тогда, соответственно, мы увидим отдачу.

А что касается роста ВВП в размере 5-7% в год и в размере 40% в течении пяти лет, то, на самом деле, это крайне оптимистические планы правительства. Но я думаю, что скорее всего еще третьим драйвером станет борьба с теневой экономикой. Скорее всего мы увидим очень много разных решений по детенизации разных сфер», — сообщает эксперт