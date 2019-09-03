Гончарук рассказал, как намерен делать украинцев богатыми

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Украинский премьер-министр рассказал о драйверах экономики Украины

В эфире украинского телеканала новый премьер Алексей Гончарук рассказал о том, что Кабмин намерен обеспечить рост экономики в ближайшие несколько лет за счет притока прямых иностранных инвестиций и увеличения продуктивности труда, информирует enovosty.com/news.

По словам главы правительства, есть два пути развития экономики. Первое — это труд и увеличение его продуктивности. Второе — это привлечение прямых иностранных инвестиций. Увеличить продуктивность труда можно с помощью улучшения качества образования и технологий. Что касается инвестиций, то здесь, по словам Гончарук, в стране нужно позаботиться о защите прав собственности, так как без этого не стоит ждать серьезных инвестиций. Государству необходимо бороть многие негативные явления, среди которых премьер выделил рейдерство.

Также, в планах Кабинета министров Украины — уменьшение роли государства в экономике. Это позволит создать в стране конкурентную среду, в чем поможет приватизация.