Арахамия прогнозирует инвестиционный бум в Украине благодаря закону об инвестиционных нянях (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости экономики » Арахамия прогнозирует инвестиционный бум в Украине благодаря закону об инвестиционных нянях (ВИДЕО) Арахамия прогнозирует инвестиционный бум в Украине благодаря закону об инвестиционных нянях (ВИДЕО)

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Глава парламентской фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия рассказал о том, кому и при каких условиях выдадут инвестиционную няню, какие государственные гарантии будут предусмотрены в новом законопроекте для малого и среднего бизнеса, чем будет заниматься бюро экономической безопасности, а также опроверг слухи об отставке Баканова, Венедиктовой и Степанова.

Арахамия, отметил, что новый законопроект о привлечении инвестиций в страну предусматривает индивидуальный и гибкий подход к каждому отдельно взятому инвестору. , информирует enovosty.com/news.

Так, по словам нардепа, если инвестиция составляет не менее 10 млн евро, то в этом случае представитель кабмина в индивидуальном порядке будет оговаривать персональные условия работы с инвестором. Это может быть пересмотр налоговой ставки, либо другие интересные для инвестора условия.

Арахамия убеждён, что благодаря этому закону уже в ближайшее время в страну зайдут иностранные инвесторы, а также будет заинтересован в инвестициях и легальный бизнес.

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Арахамия также рассказал о принципах работы и направлениях работы нового бюро экономической безопасности, подчеркнув, что основной деятельностью бюро будет аналитическая деятельность, а не карательные функции. Вместе с тем, по словам нардепа, у СБУ планируется забрать экономические функции, передав их в Бюро экономической безопасности.

«По сути это такой гибрид между экономическими функциями Нацполиции и СБУ и Налоговой милиции в более цивилизованном формате», — отметил нардеп.

Кроме того Арахамия опроверг слухи о возможной отставке главы МОЗ Степанова, главы СБУ Баканова и Генпрокурора Ирины Венедиктовой, назвав это необоснованными слухами телеграмм каналов.

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